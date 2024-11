Alceu Valença e Zaz lançam versão bilíngue de "La Belle de Jour"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com versos em francês escritos pela própria Zaz, o clássico de Alceu Valença ganha nova roupagem e celebra a conexão entre as duas línguas

Inspirada no filme clássico de Luis Buñuel, a "La Belle de Jour" de Alceu Valença ganha versão em francês, no dueto bilíngue de Alceu com a cantora francesa Zaz.

O que um consagrado artista brasileiro tem em comum com a estrelas contemporâneas da música francesa? Além da admiração que um nutre pela obra do outro, o cinema francês e a praia de Boa Viagem são os pontos de convergência que unem Alceu Valença e Isabelle Geffroy, a Zaz, em dueto no novo single “La Belle de Jour (mon bel amoureux)”, versão bilíngue de um dos maiores sucessos do cantor e compositor pernambucano.

Foi a própria Zaz quem escreveu os versos franceses para a canção de Alceu, que conduz a musa existencialista da Nouvelle Vague pelas ensolaradas tardes de domingo azul no Recife - ou um “après-midi merveilleux d’un dimanche bleu”, na adaptação livre criada pela cantora francesa.

“O Brasil sempre terá um lugar especial no meu coração. E eu fiquei muito lisonjeada quando Alceu Valença me convidou para colaborar em sua canção mais mítica. Coloquei minhas palavras e meu coração, deixando-me guiar pela magia e pela atmosfera do seu hino”.

Não vejo a hora de nos encontrarmos no palco, no Brasil, e sei que isso acontecerá em alguns meses”, comentou Zaz.

Veja a nova versão:

Alceu conta que conheceu Zaz pelo Youtube. “Fiquei encantado pela maneira com que ela cantava uma de suas canções nas ruas de Paris. Desde então, fiquei pensando o quanto gostaria de fazer um dueto com ela. A ideia se tornou realidade quando enviamos La Belle de Jour para ela e ela própria verteu os versos para o francês, de uma maneira personalíssima. Zaz é uma artista verdadeira, entrega-se inteiramente às canções que interpreta. É como se ‘La Belle de Jour’ tivesse sido feita para ela”, elogia Alceu, que convive com a capital francesa desde 1979, período em que passou na cidade uma temporada determinante para os rumos que sua carreira tomaria a seguir.

A partir desta interação em urbes paralelas - Recife e Paris - surgiu a “La Belle de Jour” original, concebida em 1991.