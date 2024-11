Caixa Cultural Recife apresenta espetáculo infantil "Hoje, Godot não vem!"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Peça é baseada no texto "Esperando Godot", do escritor irlandês Samuel Beckett, que utiliza linguagem de bonecos para reflexão sobre tornar-se adulto

A Caixa Cultural Recife apresenta, de 20 a 24 de novembro, o espetáculo infantil “Hoje, Godot Não Vem!”, da Cia Caravan Maschera Teatro. Através da linguagem do teatro de bonecos, a montagem retrata duas crianças no deserto que passam a refletir sobre o ato da espera e do tornar-se adulto. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia) e começam a ser vendidos no dia 14. O projeto tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal.

A peça é baseada no texto “Esperando Godot”, clássico do escritor irlandês Samuel Beckett. Enquanto os pequenos aguardam, acompanhados de uma árvore solitária sem saber direito o que ou quem é Godot, o espetáculo cria uma atmosfera enigmática e existencialista. São nove bonecos construídos para a narrativa, sendo que apenas os dois que representam as crianças têm falas, dando forma aos seus anseios relacionados à solidão, à morte e à autoaceitação.

“Durante a pandemia de Covid-19, a ideia da espera transmudou todos os indivíduos do planeta para sempre. Isso aumentou a nossa vontade de falar sobre o fato de que ‘as gaiolas estão em todos os lugares, mas nem sempre se pode ver até onde as grades alcançam’. Afinal, no período de confinamento, todos ficamos ansiosos pela liberdade”, conta o diretor e autor da adaptação, Leonardo Garcia Gonçalves.

No espetáculo Hoje, Godot Não Vem!, a Cia Caravan Maschera estabeleceu uma relação entre a espera pelo crescer de forma correta e a expectativa de virar adulto e ser independente. O coletivo adicionou a essa ansiedade a pressão dos próprios pais e mães, projetando suas angústias e desassossegos na tentativa de controlar as escolhas e as decisões das crianças.

Todas essas aflições são trazidas para a cena de maneira lúdica. Por cerca de uma hora, adultos e crianças mergulham em um mundo regido mais pela subjetividade, e menos pela lógica. Um momento para dar vazão à intuição e à livre interpretação – grandes criadoras de sentidos.

Os personagens são inspirados nas obras do pintor surrealista belga René Magritte e foram todos desenvolvidos por Leonardo Garcia Gonçalves, Giorgia Goldoni, Orlando Talarico e Kledir Salgado. Os bonecos, conduzidos pelos atores Leonardo Garcia Gonçalves e Rafael Salgado, contribuem para o clima onírico da montagem. “Os protagonistas percebem diferenças entre si, como os cabelos, o brilho nos olhos em relação aos adultos e o fato de um não gostar de usar sapato e outro não se importar com seus sapatos grandes demais. Assim, querem se sentir acolhidos”, comenta o diretor.

Cenário, luz e trilha sonora original

Para potencializar a atmosfera reflexiva e intimista, a Cia Caravan Maschera inclui no cenário projeções em vídeo que exploram a técnica de stop motion, produzidas pelo Estúdio ANIM'ARTE – Venezia. Essas imagens, trabalham com a noção de claro e escuro, dando mais destaque aos bonecos e criando volume a partir de cores distintas. A iluminação de Corentin Praud utiliza tons de amarelo e rosa, evocando ternura e alegria.

A trilha sonora original, assinada por Rafael Vanazzi e composta exclusivamente para o espetáculo, inclui melodias que dão a ideia de tempo dilatado: alguns momentos de silêncio para deixar espaço para a imagem/ação acontecer.

Serviço:

Local: CAIXA Cultural Recife

Endereço: Avenida Alfredo Lisboa, 505 – Bairro do Recife

Datas: De 20 a 24 de novembro de 2024

Horários: Quinta e sexta, às 15h/ Sábado, às 11h e 15h / Domingo, às 11h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Duração: 65 minutos

Classificação indicativa: 10 anos

Capacidade do teatro: 96 lugares