Festival Recife do Teatro Nacional terá peças com Marco Nanini, Othon Bastos e mais; confira

Programação gratuita ocorre de 21 de novembro a 1º de dezembro, com 31 espetáculos espalhados por teatros, museu, parques e ruas

O Festival Recife do Teatro Nacional (FRTN) chega à sua 23º edição com espetáculos de Marco Nanini, que será homenageado, Othon Bastos, Silvério Pereira, entre outros nomes das artes cênicas.

A programação ocorre de 21 de novembro a 1º de dezembro, com 31 espetáculos (13 nacionais e 18 locais), além de cinco oficinas e uma grade de rodas de diálogo, vivências, performance e debate.

Realizado com recursos da Prefeitura do Recife, o evento ingresso será solidário, por meio de 1kg de alimento não perecível, a ser trocado nas bilheterias dos teatros antes das sessões.

Teatros

A maratona movimentará os teatros do Parque, de Santa Isabel, Luiz Mendonça, Apolo, Hermilo Borba Filho e Barreto Júnior.

Os espetáculos também chegam ao Paço do Frevo, à Rua da Aurora e aos Parques da Macaxeira e Tamarineira - esses últimos, buscando a descentralização.

Destaques

Marco Nanani abre a programação com peça "Traidor", sob a direção do conceituado Gerald Thomas, no Teatro do Parque.

O evento marcará reencontro da plateia do Recife com grupos como o Armazém Cia. de Teatro, do Rio de Janeiro, que há alguns anos não vem à cidade.

Ator Marco Nanini em 'Traidor', peça que abre o 23º Festival Recife do Teatro Nacional - DIVULGAÇÃO Ator Marco Nanini em 'Traidor', peça que abre o 23º Festival Recife do Teatro Nacional - DIVULGAÇÃO Ator Marco Nanini em 'Traidor', peça que abre o 23º Festival Recife do Teatro Nacional - DIVULGAÇÃO Ator Othon Bastos em 'Não me Entrego, Não', peça da programação do 23º Festival Recife do Teatro Nacional - BETI NIEMEYER/DIVULGAÇÃO

São eles que trazem por exemplo, duas apresentações da peça "Não me Entrego, Não", protagonizada por ninguém menos que o ator Othon Bastos, aos 91 anos de idade e 71 anos de carreira.

O grupo pernambucano Magiluth, que está completando 20 anos, mostrará "Édipo Rec". O grupo cearense Bagaceira apresentará, em primeira mão, seu novo trabalho, "Inacabado". Silvério Pereira está no elenco de "Peque Monstro" (RJ).

De acordo com a gestão, a grade foi construída a partir de edital e avaliação de pareceristas nacionais.

Homenagens

Além de Nanini, o evento prestará homenagem a Ivonete Melo (in memoriam), que começou a carreira como bailarina e se fez atriz dentro do grupo Vivencial de Olinda, que fez história na cena pernambucana e completou 50 anos em 2024.

Melo também foi militante, fiando à frente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco (Sated-PE) por 20 anos.



OffREC

Teatro Hermilo Borba Filho, no Centro do Recife, leva o nome do dramaturgo pernambucano - SOL PULQUÉIRO/PCR

Uma novidades da edição é o OffREC, que vai trazer espetáculos ainda em construção, mostrando o que vem sendo pensado dentro e fora universidade.

Ocupando o Teatro Hermilo de 25 a 30 de novembro, o projeto surgiu de uma provocação de Rodrigo Dourado, que é ator e professor de teatro na UFPE.

"O OffREC funcionará como um ambiente pedagógico, de discussão cênica e de aproximação com a academia e os criadores locais", comenta o diretor artístico do festival, André Brasileiro.

"Work in progress, performance, vivências em Teatro Hip-Hop, Teatro Autoficcional e muitas discussões, buscando compartilhar com o público um pouco dos bastidores desse fazer teatral."

Oficinas

Serão oferecidas cinco oficinas gratuitas, de 20 e 29 de novembro. São elas:

" Não Caia na Forma?! ”, com Wellington Junior;



”, com Wellington Junior; " Teatro Físico e o Corpo Criativo do Intérprete ", com Alexandre Guimarães;



", com Alexandre Guimarães; " Oficina de Caracterização Teatral ", com Cleber de Oliveira;

", com Cleber de Oliveira; " Oficina de Iluminação Cênica ", com Natalie Revorêdo;



", com Natalie Revorêdo; "Oficina: Artista, a palavra e o abismo", com Luiz Fernando Marques.

As inscrições são online, gratuitas e seguem abertas até 15 de novembro. O link está na bio do perfil @culturadorecife, no Instagram.

A quantidade de vagas varia de 10 a 30 participantes e a carga horária oscila entre nove e 16 horas de atividades, distribuídas em três ou quatro dias.

* A matéria será atualizada com a programação em lista ainda nesta segunda-feira (11)

SERVIÇO

23º Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: De 21 de novembro a 1º de dezembro

Quanto: 1kg de alimento não perecível, a ser distribuído para entidades sociais cadastradas no Banco de Alimentos da Prefeitura do Recife