Orquestra Malassombro e Claudionor Germano lançam tributo ao Recife com novo single

A Orquestra Malassombro lançou um single com participação do cantor Claudionor Germano com grande destaque no frevo, de 92 anos. O single “Recife: Início, meio e fim”, chegou às plataformas digitais nesta sexta-feira (8).

A parceria surgiu por proposta do próprio Claudionor ao grupo após encontro na celebração de dez anos do Paço do Frevo, espaço dedicado ao gênero na capital pernambucana.

A gravação realizada no Estúdio Carranca contou com a participação especial do Coral Edgard Moraes e de Paulo da Hora, filho do cantor, e integra o novo disco da Malassombro, com previsão de lançamento para 2025.

“Recife: início, meio e fim” será o fio condutor do quarto álbum da trajetória musical da Orquestra Malassombro.

A música assinada por Rafael Marques, André Mussalem, José Demóstenes Torres e Isadora Melo evoca, celebra e homenageia o vanguardismo do Recife em diversas áreas e faz um mapeamento afetivo de hábitos e locais caros à identidade recifense, tema caro ao grupo, criado em 2018 que preza pela manutenção do frevo de bloco.

Imagem da Orquestra Malassombro, que iníciou uma parceria com o cantor de frevo Claudionor Germano em nova música do grupo - Luara Olívia

"Pensamos em homenagear o Recife e Claudionor é um personagem fundamental da cidade, habita o frevo, construiu essa história", diz a cantora Isadora Melo. "Vai além do tempo, mostra o que falamos e vivemos, a cidade em si", acrescenta o maestro Rafael Marques.

Serviço

Single “Recife: Início, meio e fim”, da Orquestra Malassombro