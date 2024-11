Espetáculo 'Comediano' reúne destaques do humor no RioMar Recife; veja como obter ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Comediano é um retrato da vida real de forma humorística, e após 10 anos, o espetáculo retorna ao palco, no dia na próxima terça-feira (19), às 20h, no Teatro Riomar Recife.

Com um humor leve, afiado e universal, quatro comediantes dão vida a mais de 20

personagens, explorando as situações engraçadas do cotidiano.

O grupo usa situações como passar horas nas redes sociais, ou então pegar um transporte público lotado na volta do trabalho para compor o roteiro do espetáculo, além disso, projeções de vídeos, luzes e trilhas sonoras conduzem o público dentro desses cenários.

O elenco conta com talentosos atores do humor nacional como o pernambucanoFlávio Andradde, considerado um grande nome do Stand-up comedy no Brasil, além de Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda.

Serviço

Comediano, A Comédia do cotidiano

Dia: 19 de Novembro (Terça-Feira)

Local: Teatro do RioMar Recife

Horário: 20h

Elenco: Filipe Enndrio, Flávio Andradde, Múcio Eduardo e Toninho Miranda.

Duração: 80 Min

Classificação: 12 Anos.

Ingressos: A partir de R$ 40,00

Vendas antecipadas no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro de terça a sábado, das 14h às 20h.