Horóscopo 13.11: vontade de viver e reviravoltas no seu dia

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (13), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você começa o dia com muito pique para curtir novas experiências, correr atrás dos seus sonhos e cuidar das suas responsabilidades. O astral fica mais descontraído e a vontade de sair por aí e respirar novos ares promete animar esta noite. No amor, aposte numa boa conversa. Cor: ROSA Palpites: 36, 45, 11



TOURO - A Lua inferniza seu astral e a vontade de diminuir o ritmo pode crescer. Por outro lado, seu sexto sentido faz hora extra. Tarefas que podem ser feitas de maneira isolada vão fluir melhor e podem render uma grana extra. A paixão esquenta, mas talvez seu jeito mais fechado deixe o amor meio devagar. Cor: LILÁS Palpites: 02, 20, 07



GÊMEOS - Seu lado sonhador continua em alta e a vontade de viver novas experiências e se divertir com a turma promete animar seu dia, Gêmeos. Mas é preciso dar conta das suas obrigações primeiro, por isso, não se distraia. As amizades seguem protegidas. Fortaleça os laços no amor. Cor: PRETO Palpites: 23, 13, 41



CÂNCER - O astral está perfeito para manter o foco na carreira! Aproveite para dar atenção às tarefas que ficaram acumuladas nos últimos tempos. E seu sexto sentido entra em jogo à tarde, e você pode encontrar novas oportunidades para se destacar. No amor, você vai buscar segurança. Cor: ROXO Palpites: 48, 18, 21



LEÃO - Esta quarta começa com uma vibe descontraída, que ajuda você a fugir da rotina. Se está planejando uma viagem, ou um curso, vá em frente! Seu lado curioso também fica mais forte, mas nem por isso dá para deixar de lado as obrigações, Leão. O amor promete momentos animados. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 05, 14



VIRGEM - O dia promete ser recheado de reviravoltas e surpresas, mas da melhor maneira possível! Há chance de descobrir algo que não esperava. Seu foco vai surpreender no trabalho, especialmente à tarde, e fica mais fácil mergulhar nas tarefas. A intimidade vai pegar fogo no amor! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 05, 51



LIBRA - Se depender das estrelas, as relações continuam em destaque, tanto na vida amorosa quanto na vida pessoal e profissional. Investir em parceria ou sociedade com quem pensa de maneira parecida tem tudo para dar certo no trabalho. As estrelas ajudam a reforçar os laços no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 14, 32, 40



ESCORPIÃO - Você começa o dia com foco total no trabalho! O dia será perfeito para concentrar esforços nas tarefas e mostrar que tem responsabilidade. A melhor parte é que o seu esforço tem tudo para virar dinheiro no bolso! Manter a rotina no amor talvez não seja tão chato quanto você imagina. Cor: BEGE Palpites: 53, 44, 23



SAGITÁRIO - Você vai encarar o trabalho e até os perrengues com mais otimismo. É que a Lua segue em seu paraíso e troca likes com outros astros. Você costuma dar um show de simpatia ao lidar com os outros, e você tem tudo para fazer sucesso com outras pessoas! Altas doses de romantismo no amor. Cor: BRANCO Palpites: 53, 14, 51



CAPRICÓRNIO - Assuntos familiares ou de casa podem ser resolvidos com mais facilidade. Seu jeito prático se destaca e ajuda a tomar decisões sensatas. Seu interesse pode se voltar para a família ,e vale reservar um tempo para matar a saudade de quem não vê há um tempo. No amor, sem estresse! Cor: CINZA Palpites: 33, 24, 08



AQUÁRIO - Você tem tudo para dar um show com ótimas ideias e raciocínio rápido, e vai tirar de letra qualquer tarefa que assumir no serviço. Aproveite para colocar o papo em dia com pessoas que andam mais afastadas, especialmente os amigos. Mantenha um clima leve no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 25, 52, 61



PEIXES - O dia começa com vibes pra lá de positivas nas finanças! Mas é preciso fazer a sua parte, ok? Ligue suas antenas para uma chance de fechar um bom negócio. Seu apego continua em alta, mas pode ser algo positivo no amor, se você não exagerar. Cor: LILÁS Palpites: 41, 14, 22