Artistas gaúchos trazem teatro, música e oficina literária ao Festival Vias do Ipojuca

Uma imersão cultural no Festival Vias do Ipojuca reúne talentos gaúchos e explora o teatro, a música e a literatura com o Circula Sesc

O Sesc Caruaru realiza, até o dia 30 de novembro, o Festival Vias do Ipojuca. A programação abrange todas as linguagens artísticas e inclui o “Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil”, nos dias 17, 18 e 19.

O projeto apoiado pelo Sesc Pernambuco visa evidenciar talentos do Rio Grande do Sul que vivem em cidades atingidas pelas enchentes em abril e maio deste ano.

Estarão em Caruaru o espetáculo “Medeia”, do grupo Teatro Por que Não? (Santa Maria), o show “Transfusão”, da produtora musical Viridiana (Porto Alegre) e a formação “Escrevendo o Eu: Oficina de Memórias Literárias”, com Dafne Regina (Montenegro).



O espetáculo “Medeia” será encenado nos dias 17, 18 e 19, sempre às 15h, no Teatro Rui Limeira Rosal.

A obra fala da vida difícil de Medeia, uma mulher machucada, que retrata o choque entre a revisitação ao mito grego, imortalizado na tragédia de Eurípides, e o olhar contemporâneo sobre as imposições patriarcais infligidas às mulheres.

Um misto de passado e presente que se encontram e se entrelaçam por meio da força da poesia. O texto é de Felipe Martinez, com direção de Geison Sommer e estrelado por Aline Ribeiro e André Galarça. A classificação indicativa é de 14 anos.



Nos mesmos dias, às 20h, o público confere “Transfusão”, show da produtora musical, compositora e performer Viridiana. Com canções eletrônicas dançantes, o show reflete o lugar da mulher trans no Brasil contemporâneo e possui um viés de inclusão e ações afirmativas.

A artista foi uma das selecionadas do Edital Natura Musical 2020, pelo qual lançou o disco de mesmo título, inteiramente produzido e composto por ela. A obra preza por uma junção de referências da canção brasileira e gaúcha contemporânea com sonoridades do pop retrô dos anos 80. Indicado para maiores de 16 anos.



E nos dias 18 e 19, na Biblioteca Álvaro Lins, das 14h às 16h, acontece a formação “Escrevendo o Eu: Oficina de Memórias Literárias”, com a professora Dafne Regina. A atividade terá uma introdução ao conceito do tema, diferenciando-o de outros gêneros, lições sobre os elementos da narrativa e exercícios práticos de organização e análise textual, incluindo leitura de contos do gênero.

Ao final, os alunos produzirão contos, explorando ângulos narrativos diferentes e técnicas de escrita criativa, com a opção de compartilhar essas histórias em um acervo virtual.



A oficina é gratuita e direcionada a professores da rede municipal de ensino de Caruaru e ao público interessado no assunto. Já os ingressos para o espetáculo “Medeia” e para o show “Transfusão” são 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao programa de combate à fome Sesc Mesa Brasil.

Serviço

Circula Sesc – Artistas Gaúchos pelo Brasil, no Festival Vias do Ipojuca

Data: de 17 a 19 de novembro, no Sesc Caruaru

Informações: (81) 3721-3967 (Whatsapp)

Programação

17 a 19/11

15h | Espetáculo “Medeia”, do grupo Teatro Por Que Não? (Santa Maria/RS)

Teatro Rui Limeira Rosal

Ingressos: 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação indicativa: 14 anos

20h | Show “Transfusão”, de Viridiana (Porto Alegre/RS)

Teatro Rui Limeira Rosal

Ingressos: 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação indicativa: 16 anos

18 e 19/11