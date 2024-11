Horóscopo, 15/11: O feriado começa com boas energias para todos os assuntos envolvendo dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O feriado começa com boas energias para todos os assuntos envolvendo dinheiro! Você pode encontrar oportunidades de encher o bolso logo cedo. Aliás, pode ser divertido antecipar as compras para o final do ano, que está logo aí. No amor, os astros pedem que controle mais o ciúme. Cor: ROXO Palpites: 57, 30, 09

TOURO

Neste feriado, seu jeito confiante segue em alta graças à Lua, e você tem tudo para ficar mais comunicativo e sociável do que o normal. Aproveite as vibes maravigolds para definir assuntos pessoais, traçar novas metas e passear por aí. No amor, vai ser impossível resistir ao seu charme! Cor: PRETO Palpites: 41, 49, 31

GÊMEOS

Apesar da Lua seguir infernizando o seu astral, não há motivos para se preocupar, Gêmeos. Só não comente sobre a sua boa sorte com qualquer um. Aproveite o feriado para emendar com o final de semana, diminuir o ritmo e descansar porque a saúde pede atenção. No amor, reforce a confiança. Cor: SALMÃO Palpites: 46, 34, 19

CÂNCER

Seu lado sonhador e animado tem tudo para falar mais alto. Pode aproveitar para sair da rotina, retomar contatos e ampliar seu círculo de amizades. À noite, encontro com a galera também conta com a proteção das estrelas. Tudo corre às mil maravilhas no amor. Cor: PRATA Palpites: 20, 45, 18

LEÃO

Você começa o feriado mais preocupado com a sua imagem e vai fazer o possível para brilhar em qualquer ocasião. Só não vale exagerar, ok? Bom momento para anotar suas ideias e pensar melhor sobre o caminho que pretende seguir. Tudo certo no amor. Cor: AMARELO Palpites: 51, 59, 14

VIRGEM

Você começa o dia com muito pique para dar um chega pra lá na rotina! As estrelas reforçam seu desejo de viajar, sair da rotina e trocar ideias com os amigos. Faça o possível para curtir os momentos de folga ao lado das pessoas que mais ama. Um astral descontraído anima o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 59, 33

LIBRA

As estrelas garantem que o feriado começa agitado. Cuidar dos seus assuntos e apenas do que é da sua conta pode economizar problemas mais tarde. Aproveite o astral para fazer algumas mudanças, encerrar um ciclo e correr atrás de oportunidades! O desejo promete dar as cartas no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 14, 04, 41

ESCORPIÃO

As relações vão ocupar a maior parte da sua atenção da melhor maneira possível, seja com os familiares, amigos ou com as pessoas mais próximas. Uma viagem também está protegida, especialmente se tiver companhia. O amor ganha destaque e promete muito entrosamento. Cor: ROSA Palpites: 60, 33, 14

SAGITÁRIO

Assuntos de rotina podem exigir sua atenção, mas cuide das tarefas em casa logo cedo para não precisar adiar os momentos de lazer mais tarde. A saúde também está na pauta do dia. Já passou da hora de adotar um estilo de vida saudável! Espante a mesmice no amor. Cor: CEREJA Palpites: 25, 46, 09

CAPRICÓRNIO

Sextou e a Lua continua em seu paraíso astral, Caprica, enviando vibes maravigolds para você curtir ao máximo este feriado. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e você tem tudo para se divertir. E essas vibrações positivas se estendem ao amor. Cor: CREME Palpites: 15, 14, 08

AQUÁRIO

Seu lado caseiro tem tudo para dar as cartas neste feriado. É um bom momento para mexer no que está te incomodando e deixar o seu canto do seu jeito. Encontros e reuniões com os parentes devem correr com tranquilidade, ainda mais se evitar o pessoal mais chato. O amor segue tranquilo. Cor: CINZA Palpites: 45, 38, 27

PEIXES

Seu lado comunicativo está a mil por hora e você vai se divertir em contato com amigos e pessoas próximas! Além disso, as energias são excelentes para quem pensa em respirar novos ares, mesmo que seja um rolê de última hora. Nada será capaz de atrapalhar o amor. Cor: LILÁS Palpites: 58, 50, 59