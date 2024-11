Programação da TV, 16/11: Luccas Toon diverte a criança de manhã na TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

TV JORNAL/SBT 2

Fone (81) 3413.6300

06:00 – Sábado Animado

09:00 – Tudo Aqui

09:30 – Sábado Animado

11:15 – Luccas Toon

12:00 – Alô, Comunidade

12:45 – Show de Bola

13:30 – João Alberto na Jornal

14:00 – Cinema em Casa I – Winter, o Golfinho 2

16:00 – Cinema em Casa II – A Nova Cinderela: Superstar

18:00 – Circo do Tirú

19:45 – SBT Brasil

20:45 – Bake Off Brasil – Mão na Massa

22:15 – Sabadou com Virginia

00:00 – Notícias Impressionantes

02:00 – Sessão Madrugada

TV TRIBUNA/BAND 4

Fone (81) 3412.7300

06:00 – Band Kids

07:00 – Vem Comigo Com Tuca Noronha

07:30 – Band Kids

08:00 – Recifebet

08:30 – O Melhor do Nordeste

09:00 – Band Kids

09:30 – Auto Motor Shopping

10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves

10:30 – Chef Show

11:00 – Você Torceu Aqui

11:30 – O Melhor do UFC

12:00 – Alma: Futebol Brasileiro

12:30 – Mundo dos Negócios

13:00 – Igreja Maratá

13:30 – Band Esporte Clube

16:00 – Brasil Urgente

16:20 – Campeonato Brasileiro Série B – Novorizontino x Paysandu

19:20 – Jornal da Band

20:30 – Sabadão da Gente

22:00 – Desafio em Dose Dupla

23:00 – SFT

01:05 – BWF

02:05 – Cine Privé – Consultas Íntimas 3

03:05 – Sex Privé Club

04:00 – Cinema na Madrugada – Toque de Mestre

TV GUARARAPES/RECORD 9

Fone (81) 3412.4401

07:00 – Brasil Caminhoneiro

07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado

12:00 – Balanco Geral PE

13:30 – Super Bancada

14:00 – Que Arretado!

15:00 – Cine Aventura – Red 2: Aposentados e Ainda Mais Perigosos

17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado

19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado

21:00 – Cidade Alerta

22:30 – A Fazenda

23:30 – Super Tela – Cidade de Mentiras

01:15 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

Fone (81) 3423.4000

06:00 – Vale Agrícola

07:00 – TV Brasil Animada

11:30 – D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

11:45 – Tem Criança na Cozinha

12:00 – O Pantanal e Outros Bichos

12:30 – Cozinha Amazônia

13:00 – Parque do Brasil

13:30 – No Caminho Dos Viajantes

14:00 – Meu Pedaço do Brasil

14:30 – Sessão de Cinema: Gilberto Gil – Tempo Rei

15:45 – A América Latina Selvagem

16:45 – Brasileirão Série B – Novorizontino (SP) x Paysandu (PA)

19:00 – Repórter Brasil Noite

19:30 – Surtadas na Yoga

20:00 – Sangue Oculto

20:45 – Brasileirão Série B – Vila Nova (GO) x Ituano (SP)

23:00 – Voz da Pele

23:30 – Encontros com o Cinema Africano

00:00 – Cena Musical – Luís Felipe Oliveira

01:00 – Surtadas na Yoga

01:30 – Sangue Oculto

02:30 – A América Latina Selvagem

03:30 – No Caminho dos Viajantes

04:00 – Voz na Pele

04:30 – Encontros com o Cinema Africano

05:00 – Cena Musical – Luís Felipe Oliveira

TV GLOBO 13

Fone (81) 4002.2884

06:00 – Globo Repórter

06:50 – História de Preta

07:20 – É de Casa

11:45 – Espaço PE

12:05 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:05 – Cabocla

14:10 – Saúde na Dose Certa

15:06 – É Pipoco

15:25 – Se Liga no Rec’n’play

15:45 – O Melhor da Escolinha

16:15 – Caldeirão Com Mion

18:40 – Garota do Momento

19:25 – NE2

19:50 – Volta Por Cima

20:30 – Jornal Nacional

21:25 – Mania de Você

22:35 – Altas Horas

00:25 – Faixa Combate

01:10 – Supercine – Doutor Gama

02:40 – Volta Por Cima

03:15 – Corujão I – De Volta Para Casa

04:45 – Corujão II – Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano