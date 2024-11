Resumo das novelas, 16/11: Juliano gosta da sugestão de Beto, em Garota do Momento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rede Globo

(18h40) Garota do Momento

Juliano gosta da sugestão de Beto e pede que o rapaz convença Beatriz a trabalhar para sua marca. Bia não gosta da decisão de Juliano de contratar Beatriz. Maristela alerta Juliano sobre as decisões em sua empresa. Beatriz diz a Beto que quer distância da família de Juliano. Glorinha comenta com Beatriz que trabalhar para a Perfumaria Carioca pode deixá-la mais próxima de Clarice. Eugênia convida Guto para jantar em sua casa, e Nelson se anima. Juliano garante a Raimundo que convencerá Beatriz a trabalhar para ele. Juliano procura Beatriz.

(19h50) Volta Por Cima

Madalena empurra Chico. Osmar briga com Violeta por não querer dar dinheiro para Jayme e Tereza. Jô entrega para Osmar o recado de Joyce. Osmar se encontra com Joyce. Chico vê Cacá passando mal na rua e a ajuda. Osmar pede para Joyce se afastar dele. Silvia questiona Miranda sobre Nando. Nando e Tati ficam juntos. Jin se preocupa ao receber uma mensagem. Cacá sente-se mal novamente e desiste de sair com Jô para cumprir as ordens de Violeta. Moreira sente falta da foto de sua ex-mulher. Chico fala com Cacá. Jão e Madalena planejam seu futuro. Cacá tem uma surpresa.

(21h25) Mania de Você

Viola é acolhida pelos moradores do abrigo. Nahum conversa com Moema sobre a possibilidade de encontrar Rudá. Nahum tenta obter informações sobre Luma. Viola cozinha para a turma do abrigo, que elogia sua comida. Mércia encontra Volney. Nahum e Moema discutem sobre as intenções de Mavi, que está desesperado para encontrar Viola.