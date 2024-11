Horóscopo, 17/11: O dia começa tumultuado e vale a pena ter cautela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

O dia começa um pouco tumultuado e vale a pena ter cautela com as redes sociais, já que os fofoqueiros devem fazer plantão. A boa notícia é que o astral melhora e ainda vai sobrar disposição para passear, e matar a saudade de gente querida. No amor, deixe a rotina bem longe. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 50, 35, 51

TOURO

Os relacionamentos contam com vibes poderosas ao longo do dia: foque no que vocês têm em comum e evite atritos desnecessários. Sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta. Anote as ideias para encher o bolso, se for o caso. No amor, controle a possessividade. Cor: VERDE Palpites: 17, 44, 53

GÊMEOS

A dica dos astros é reservar um tempinho para cuidar melhor do seu corpo. Depois, vai sentir suas energias renovadas, Gêmeos! Aproveite a companhia das pessoas que ama e evite fazer cobranças demais. No amor, mantenha a leveza e confie no seu charme. Cor: VIOLETA Palpites: 31, 23, 50

CÂNCER

Talvez você comece o domingo com a sua energias meio baixas. Diminuir o ritmo e descansar pode ser perfeito para repor as forças e curtir o dia de folga. Melhor redobrar a atenção se tem planos para viajar: ouça sua intuição. Aposte em demonstrações extras de romantismo para proteger o amor. Cor: MARROM Palpites: 06, 24, 33

LEÃO

Assuntos envolvendo a família podem ser resolvidos de maneira favorável se você tiver mais compreensão. O dia será perfeito para viver experiências diferentes e deixar a rotina de lado. Só tenha cuidado com brigas nas amizades. A sintonia cresce no amor. Cor: ROSA Palpites: 07, 38, 25

VIRGEM

O desejo de cuidar melhor da imagem que passa aos outros tem tudo para crescer, e vale caprichar no visual ou até tentar um novo estilo. Só não vale arrumar treta com as pessoas mais próximas por causa de bobagens: evite exagerar nas críticas. Tudo certo no amor. Cor: PRETO Palpites: 59, 13, 50

LIBRA

Assuntos financeiros podem ocupar a sua atenção. Mas seu lado aventureiro também cresce, e uma viagem ou passeio pode ser uma boa ideia. Mas também é melhor redobrar a atenção com a saúde e manter distância dos exageros. Um programa fora da rotina pode ser a melhor pedida para o amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 27, 54

ESCORPIÃO

Se depender das estrelas, vai ser preciso calma e sensibilidade para lidar com algumas reviravoltas inesperadas. Respire fundo e não se irrite com qualquer coisinha. Esbanjando charme e seducência, você s[o tem a ganhar no amor! Cor: VERMELHO Palpites: 46, 09, 25

SAGITÁRIO

As estrelas avisam que os relacionamentos estão protegidos neste domingo, e você pode se divertir mais se tiver companhia. A saúde pede alguns cuidados extras hoje, mas nada que precise se preocupar em excesso. Sinal de muita sintonia no amor. Cor: BRANCO Palpites: 47, 18, 36

CAPRICÓRNIO

Você começa o dia com disposição para finalizar obrigações que anda negligenciando, mas é melhor prestar atenção aos detalhes. A saúde também ganha com as boas energias do céu. Em casa, fica mais fácil cuidar de tarefas chatinhas ou de rotina. A rotina talvez tire um pouco do brilho do amor. Cor: BEGE Palpites: 33, 44, 50

AQUÁRIO

O céu avisa que pode rolar muita diversão e ótimos momentos. É verdade que nem tudo é perfeito, mas é melhor fechar a carteira. Depois, aposte no seu charme para fazer novos contatos, ampliar seu círculo de amigos e matar a saudade das pessoas que ama. O amor conta com altas doses de carinho. Cor: BRANCO Palpites: 14, 44, 60

PEIXES

Cuide primeiro do que precisa ser feito em casa para evitar atritos e cobranças dos familiares, e deixe para se divertir mais tarde. Fica mais fácil rever algumas rotinas e até dar uma investida em comidas mais saudáveis ou na prática de esportes. Tudo ok no amor. Cor: PRATA Palpites: 27, 20, 11