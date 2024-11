Música eletrônica dá 'start' no verão no Litoral Sul de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A temporada de verão começou com trilha-sonora eletrônica na praia de Maracaípe, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, com a edição 2024 da festa Bikini Memories, realizada na última sexta-feira (15).

A celebração à beira-mar reuniu um line-up com os DJs Jimmy, Maul, Doozie e Vintage Culture, proporcionando uma noite de imersão na house music e suas vertentes.

A organização foi da produtora pernambucana Carvalheira.

Sets

Festa Bikini Memories na beira-mar de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco - ARIEL MARTINI/DIVULGAÇÃO

O DJ Jimmy foi o responsável por abrir os trabalhos com um set que explorou a versatilidade da house music, misturando influências que iam do groove ao soulful, aquecendo o público com um feeling apurado e transições precisas.

Na sequência, Maul trouxe uma vibe de warm-up envolvente, com muita house music e batidas que construíram gradualmente a energia da pista, preparando o terreno para os momentos mais intensos da noite.

Doozie subiu às picapes já com a noite estabelecida e apresentou um set rico em elementos de diferentes vertentes da house music, transitando entre ritmos dançantes e melodias sofisticadas que fizeram o público vibrar.

Vintage Culture

Festa Bikini Memories na beira-mar de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco - WES ALLEN/DIVULGAÇÃO

O ponto alto da festa ficou por conta de Vintage Culture, a atração mais aguardada. Com um repertório que passeou por house, tech house, deep house e progressive house, o DJ entregou uma performance cativante, alternando entre faixas de impacto e clássicos já conhecidos pelos fãs, encerrando a noite com euforia.

Unindo música eletrônica de qualidade e cenários paradisíacos, a Bikini Memories conectou o público ao clima vibrante do verão.

No sábado (16), a mesma locação deu lugar ao forró de Xand Avião e Henry Freitas com a festa Borogodó.