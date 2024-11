Resumo das novelas, 18/11 a 23/11: Muitas emoções nos capítulos da semana

TV JORNAL / CANAL 2

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 094 – segunda, 18 de novembro

Depois que Branca ataca Honório, Matías e Adriana decidem ir atrás dela, mas nem tudo vai bem, pois Adriana é atropelada por um carro e fica caída no meio da rua. Gonçalo chega em sua casa ao saber que Josefina não tem nenhuma doença, por isso muito irritado pergunta-lhe sobre o assunto e apesar de ela tentar persuadi-lo, ele não acredita nas suas mentiras e ela acaba por aceitar que não tem tumor. Por sua vez, Renata e Jerônimo estão na fazenda e quando chegam encontram Matilde e Carlos que falam com ela e Matilde pede desculpas por tê-la tratado tão mal, pensando que ela era a bonita. Adriana é apanhada pela ambulância enquanto Gonçalo sai de casa sabendo da verdade e aproveita para avisar que vai mandar os papéis do divórcio e Josefina avisa que nunca vai assinar esses papéis. Renata tem uma dualidade entre ficar ao lado do marido e também ir embora, então suas dúvidas a superam e ela decide voltar ao México, pois não consegue perdoar a traição e o motivo pelo qual ele se casou com ela. Adriana está dividida entre a vida e a morte, porém, o médico dá uma boa notícia de sua recuperação, porém, ele também informa à família que sua coluna tem alguns discos que não estão no lugar e que podem ser desfavoráveis para ela. Renata encontra-se no hospital com Honório e outros familiares, pois todos zelam pela saúde de Adriana, enquanto Jerônimo chega na Cruz do Amor e leva Citana, a égua de sua esposa. Augusto é solto por falta de provas, enquanto Josefina coloca suas joias em uma bolsa para pagar Gustavo e impedi-lo de entregar as provas ao investigador Cantú. Cantú conversa com Antonio e avisa que vai se encontrar com Gustavo, que era amante de Josefina, então eles se encontram depois de fazer os testes e poder conversar com Regina sobre sua filha.

Capítulo 095 – terça, 19 de novembro

Paulinho chega na fazenda ‘a Bonita’ e ao ver sua mãe conta que conheceu Renata na fazenda de Augusto. Jerônimo chega a Ensenada para ver a possível praga nas vinhas. A polícia chega à empresa de Gonçalo para prender e processar Renata, mas não consegue encontrá-la devido às ações anteriores de Gonçalo para proteger sua filha. Regina auxilia Adriana na fisioterapia enquanto Jerônimo retoma a investigação do assassino de seu irmão Rafael. Matías conta ao pai o que acontece com Roberta. Por outro lado, ao sair da casa de Constanza, Regina encontra Josefina de frente e começa a persegui-la no carro e em alta velocidade. Lázaro vai visitar o doutor Álvaro na prisão para pedir-lhe que se separe de Carina em troca de que, se isso acontecer, ele deixe Carina para sempre. Gonçalo visita Honório na prisão, mas os dois estão desesperados por toda a situação pela qual estão passando, enquanto Julieta se aproxima do escritório de Matías para oferecer sua ajuda. Renata foge da fazenda de Augusto e busca Cigana (sua égua), além de aproveitar para visitar o ex-marido enquanto ele dorme. Por outro lado, Adriana conta a Matías sobre os planos que tem para fazer Cézar se apaixonar para que seu pai e Constanza voltem a ficar juntos. Renata visita Jerônimo enquanto ele dorme e em seus pensamentos lhe diz que não pode perdoá-lo porque ele era amante de sua irmã, enquanto isso Matías e Adriana têm um encontro amoroso e a jovem lhe diz que não se importa que ele seja casado, porque o amor dela por ele é muito grande. Branca visita Honório e menciona que, se quiser salvar toda a família, ele deve ficar com ela, porque a única coisa que ela pede em troca é o seu amor, mas ele recusa terminantemente. Enquanto isso, Marina começa a apalpar Jerônimo e enquanto está em seu escritório descobre os papéis que confirmam que Álvaro é estéril.

Capítulo 096 – quarta, 20 de novembro

Roberta vai às empresas Monterrubio para exigir que seu pai a ajude com Matías, mas infelizmente não encontra a resposta esperada, pois seu pai lhe diz que se não se separar do jovem ela não receberá mais seu sustento. Regina conversa com Constanza e conta o que aconteceu na véspera com Josefina, pois, embora ela tenha tentado persegui-la, não conseguiu encontrá-la e isso gera várias suspeitas na irmã de Gonçalo Monterrubio. Adriana e Matías liberam seu amor e carinho no jardim da casa de Constanza quando de repente Roberta chega e insulta a namorada do marido, então ele defende Adriana e diz que, apesar de ter um contrato escrito, ela sabe que as coisas entre eles não vão pra frente. Os resultados da grafóloga são recebidos por Jerônimo e lá eles percebem que Roberta não escreveu a carta que seu falecido irmão recebeu, o que causa grande confusão no ex-marido de Renata. O doutor Álvaro ameaça Augusto e conta que vai dizer a Jerônimo que ele roubou dos vinhedos de Rafael uma parte da planta que tem a fórmula, além disso, ele também lhe diz que se não o ajudar, acabará confessando tudo o que sabe sobre Augusto. Jerônimo chega a ‘Cruz do Amor’ e confirma que Renata é a misteriosa mulher que esconde o seu inimigo e embora tente falar com ela e explicar a situação, Jerônimo pensa o pior dela. É por isso que a jovem Monterrubio brinca com ele e o faz pensar que ele nunca chegou à nomeação para se vingar dele e de tudo o que ele fez a ela. Os pais de Carlos chegam na cidade e perguntar ao filho sobre sua noiva, então sua mãe sugere que eles se encontrem para almoçar em um restaurante, além de dar-lhe um presente de ambos para seu futura nora. Gonçalo fala com Regina e informa que seu divórcio é um fato, então na noite da gala de Pinna ele pede a mão de sua Regina e diz a Dona Carla que agora ele é um homem livre para Regina. Roberta decide viajar em meio a tantos problemas que estão acontecendo, entretanto, Augusto contrata alguns homens da prisão para espancar Álvaro.

Capítulo 097 – quinta, 21 de novembro

Sabendo que Renata é uma mulher livre e que não é mais casada, Augusto pede à jovem em casamento e ela aceita, lembrando os maus momentos que Jerônimo a fez passar depois de se casar. Por outro lado, Carina vai ver Álvaro na prisão para reclamar porque ele a traiu durante tantos anos e a fez acreditar que era ela quem não podia ter filhos. Jerônimo está muito chateado porque encontrou Renata na fazenda de Augusto, enquanto Alzira está muito preocupada com a praga que se espalha atualmente nas vinhas Bonita. Augusto tenta beijar Renata, mas ela se recusa porque ainda não consegue se entregar a ele amando Jerônimo. Branca chega à fundação de Regina com uma falsa barriga de gravidez e ao convencer Constanza, a esposa de Honório, muito confusa, levanta a blusa e se dá conta das mentiras da mulher ao tirar o pano que vestia. Após a ligação que Matías faz ao representante do banco, ela se comunica com Jerônimo para saber se é possível aumentar o empréstimo para as empresas Monterrubio e ele concorda para que a família de Renata siga em frente.

Capítulo 098 – sexta, 22 de novembro

Matilde está muito nervosa porque é hora de conhecer os pais de Carlos, seus sogros, mas está tudo sob controle, enquanto Jerônimo convida Marina para jantar e conversar. Roberta chega de surpresa à fazenda de Augusto sem saber que sua irmã também está lá, então os amantes fingem que não haviam se falado antes e que ela está ali pelo mesmo motivo de Renata (se escondendo de Branca). A noite de gala acaba, quando Antônio vê que Josefina sacou uma arma para ferir Gonçalo, ele não permite e tira a mulher da cerimônia, os dois discutem ao lado do banheiro e Dona Carla os escuta. Por ser mulher de Gonçalo Monterrubio, ela é a mesma Josy Álvarez, não resiste e sofre uma prisão que a faz rolar escada abaixo e Antônio e Josefina fogem do local. O doutor Álvaro sofre uma surra terrível no meio da cela que Augusto lhe mandou e está muito grave no hospital, então resolve ligar para Jerônimo e lhe diz algo. Carlos fala com Jerônimo e diz-lhe que Carina confirma o noivado entre Renata e Augusto. Enquanto isso, Regina vai ao hospital para saber como está sua mãe e, ao entrar no quarto, Dona Carla tenta avisá-la que a esposa de Gonçalo é Josy, mas Regina não entende e a mulher morre.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 18/11

Os meninos e as meninas enfrentam desafios para recuperar o diamante falante perdido no esgoto: de um lado, Felipe e Rui, e do outro, Anna e Manu. Os alunos não sabem que, na verdade, o diamante ficou preso na privada e foi encontrado por Tonico, após desentupir o vaso sanitário. Os Luíses não gostam que Pedro passe o tempo com Isadora, já que ela é uma menina Tonico pergunta para Norma se ela é dona do diamante, e ela, encantada com a joia, mente, alegando ser sua.

TERÇA-FEIRA, 19/11

Elisa fica encantada com o diamante e tenta tomá-lo de Norma. Anna explica a Manu que o diamante pode deixar a pessoa obcecada. Após ter o condomínio assaltado, Gabriel pede ajuda a César para transformar seu cachorro em um cão de guarda. Felipe e Rui querem saber se Pedro gosta de Isadora. Em conversa com Dalete, Pedro revela que Isadora ficou chateada com ele, já que ele não a defendeu dos meninos que zombaram dela, como Moisés, filho de Dalete. Delirada, Elisa quer a todo custo o diamante.

QUARTA-FEIRA, 20/11

Na porta do Rosa dos Ventos, César treina o cachorro de Gabriel, mas o animal escapa e entra no colégio, o que deixa Norma brava. Sossô Perigosa ressurge e, sigilosamente, invade o colégio. O diamante de Norma desaparece. Na caverna, Felipe, Rui e Pedro flagram Anna e Isadora conversando com Dodô. Shirley e Wanda aparecem no colégio, desmascaram Sossô Perigosa e a prendem. O rato Zeca entrega o diamante a Dodô. O morcego Dodô não quer devolver a joia para Safira e a joga novamente no lago da caverna. Anna, Isadora e Manu desconfiam que Lavínia consiga entrar na caverna e observá-la

QUINTA-FEIRA, 21/11

Felipe descobre que as meninas planejam ir à caverna ao anoitecer e, com Rui, arma um plano, fingindo ter um monstro na gruta. As meninas se assustam e fogem da caverna. Goma Behr faz um diamante de doce, e Elisa entrega a Norma, fingindo ser o original que ela procurava. Norma fica fascinada pela joia. Felipe e Rui descobrem que as meninas já conheciam a caverna antes deles.

SEXTA-FEIRA, 22/11

Lavínia chora e desabafa para Pilar, alegando que Anna, Isadora e Manu estão a perseguindo; a professora pede ao trio para pedir desculpas a Lavínia. Elisa toma o diamante de Norma e revela que é falso. Norma avisa Elisa que vai transformar o pátio em uma quadra de beach tennis Lavínia brinca e se diverte temporariamente com Anna, Isadora e Manu. Os meninos acreditam que as meninas estão usando a toca dos Luíses para entrar pela Caverna Encantada.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 194 – segunda, 18 de novembro

Sete anos depois, Jacó tem uma próspera surpresa. O ódio de Labão é inflamado por Lúcifer. A caravana de Jacó segue pelo deserto. Labão é enganado por Raque.

Capítulo 195 – terça, 19 de novembro

Jacó avista o exército de Deus, teme a presença de Esaú e é avisado que se chamará Israel. Emoção em um reencontro familiar. A caravana de Jacó chega a Siquém. Enquanto Raquel chora com o aviso dado por Jacó, Bila tenta seduzir Rúben e Diná é influenciada por Lúcifer.

Capítulo 196 – quarta, 20 de novembro

Jacó sofre com a partida de um de seus filhos. Simeão e Levi cometem uma atrocidade. Jacó com os seus decidem deixar o acampamento e nasce seu filho caçula: Benjamin.

Capítulo 197 – quinta, 21 de novembro

Início da fase José. A maneira como Jacó trata José incomoda seus irmãos, principalmente Simeão. Eles se juntam para maltratar José e revolta Jacó. O faraó recebe uma mensagem misteriosa.

Capítulo 198 – sexta, 22 de novembro

José tem um sonho misterioso e deixa Jacó preocupado. Menkhe faz uma importante descoberta no palácio e Lúcifer cruza o caminho dos irmãos de José.

REDE GLOBO



GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 13 – Segunda-feira

Beatriz recusa a proposta de trabalhar para Juliano. Zélia tem uma ideia para que Juliano convença Beatriz a aceitar sua proposta. Alfredo e Teresa conversam sobre Eugênia e Guto. Beatriz chega a Petrópolis, e Carmem comemora a visita da neta. Basílio se incomoda com a presença de Beto. Celeste encontra a carta enviada por Edu. Nelson aborda Alfredo, que o convida para um jantar com sua família. Carlito se desespera ao perder a jaqueta que Topete lhe emprestou. Basílio e Carmem conversam com Beatriz sobre a proposta de Juliano. Vera conta a Beto que Juliano entrou com uma ação contra todos que participaram do protesto contra a Perfumaria Carioca.



Capítulo 14 – Terça-feira

Beto se revolta contra Juliano, que afirma retirar sua ação caso Beatriz aceite trabalhar para ele. Celeste responde à carta de Edu. Pressionado por Nelson, Guto pede Eugênia em namoro. Vera e Sebastião temem perder o clube Gente Fina. Basílio provoca um curto-circuito no orfanato. Beto confronta Juliano. Topete ameaça Carlito. Iolanda avisa a Beatriz sobre a chantagem de Juliano. Vera tem uma conversa com Lígia sobre seus filhos. Beatriz impede Vera de assinar o empréstimo do banco, e afirma que aceitará a proposta de Juliano.



Capítulo 15 – Quarta-feira

Vera agradece Beatriz por sua decisão. Guto confidencia a Anita que tem dúvidas sobre o que sente por Eugênia. Juliano aprova a ideia de Marlene para um produto, e Orlando se irrita. Clarice pede que Juliano retire a ação contra os manifestantes. Alfredo convida Anita para participar de seu programa, e Nelson se revolta. Ulisses e todos os manifestantes se reúnem para agradecer Beatriz por sua decisão de trabalhar com Juliano. Carlito devolve a jaqueta de Topete, e Ana Maria desconfia da origem do dinheiro. Marlene descobre a armação de Carlito. Beatriz aceita ser garota propaganda da Perfumaria Carioca, mas Bia pede para Juliano retirar o convite.



Capítulo 16 – Quinta-feira

Beatriz é contratada como nova garota-propaganda da Perfumaria Carioca. Bia arma um escândalo, e Juliano a leva para casa. Marlene repreende Carlito por vender o motor de sua geladeira para quitar a dívida com Topete. Ana Maria termina o namoro com Carlito. Nelson briga com Anita por sua participação no programa de Alfredo. Clarice afirma a Zélia que não aceitará mais a ajuda financeira de Juliano para a Magnifique. Alfredo oferece um emprego para Anita em seu programa. Beatriz não gosta da proposta para a campanha publicitária da Perfumaria Carioca.



Capítulo 17 – Sexta-feira

Juliano não aceita as exigências de Beatriz. Nelson impede que Anita trabalhe para Alfredo. Juliano afirma a Raimundo que resolverá a situação com Beatriz. Topete e Carlito convencem Guto a desmarcar um encontro com Eugênia. Celeste e Edu vibram com sua paixão por cartas, sem um saber a verdadeira identidade do outro. Maristela aconselha Juliano a aceitar as condições de Beatriz. Lígia chega para a formatura de Ronaldo, e Celeste se revolta. Bia se enfurece com a chegada de Beatriz à festa na casa de Raimundo.



Capítulo 18 – Sábado

Todos admiram a beleza de Beatriz. Beto apresenta Beatriz como sua namorada à família. Ronaldo humilha Lígia. Raimundo e Ligia conversam. Bia sabota Beatriz durante a festa, e Juliano percebe. Beto apoia Beatriz. Topete, Guto e Carlito são detidos por arruaça. Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Beto pede que Raimundo mantenha Lígia longe da família. Alfredo aconselha Eugênia a se afastar de Guto. Juliano oferece um emprego a Carlito na Perfumaria Carioca. Juliano aceita as condições de Beatriz. Juliano leva Beatriz para ter aulas com Clarice.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 43 – Segunda-feira

Cacá se desespera ao descobrir que está grávida. Osmar pede que Jô não ajude mais Joyce a se encontrar com ele. Doralice conta para Jão que Chico procurou Madalena. Tereza decide pedir dinheiro a Osmar. Cacá marca um encontro com Chico. Jão tira satisfações com Chico. Madalena recebe um pedido para fazer uma grande festa. Jin pede demissão da lanchonete. Tereza chantageia Osmar. Violeta invade a casa de Tereza e Jayme. Cacá revela para Chico que está grávida. Osmar procura Madalena na casa de Jão.



Capítulo 44 – Terça-feira

Osmar pergunta se Madalena o denunciará para a polícia. Violeta intimida Tereza e Jayme. Chico apoia Cacá. Neuza mente para Min-Ji sobre o paradeiro de Jin. Silvia flagra Belisa tentando abrir o diário de sua avó. Gigi convence Joyce a se vingar de Osmar. Neuza leva Jin para morar em sua casa. Nando reclama de ter que trabalhar na Viação Formosa. Jô estranha o comportamento de Cacá. Roxelle flagra Chico comprando um presente para bebê. Moreira conta para Madalena que Jão confrontou Chico. Tati fica impressionada com o quarto que Osmar faz para ela na mansão. Madalena revela para Roxele que Chico tentou beijá-la.



Capítulo 45 – Quarta-feira

Roxelle se enfurece com a revelação de Madalena sobre Chico. Osmar convida Tati para morar com ele. Nando escolhe Jão para ser seu primeiro mentor. Joyce tem uma ideia para se aproximar de Osmar. Osmar decide atrapalhar o negócio de Madalena. Jão sugere que Jin trabalhe na Viação Formosa. Rosana discute com Nando por causa de Jão. Osmar acerta com Jô os detalhes de seu plano contra Madalena. Doralice procura Tereza. Roxelle flagra Chico e Cacá juntos. Madalena recebe um telefonema cancelando o pedido para a festa.



Capítulo 46 – Quinta-feira

Cida tenta acalmar Madalena, que se desespera com seu prejuízo. Osmar lamenta sua atitude com a sobrinha. Cacá enfrenta Roxelle. Tereza mente para Doralice. Violeta avisa a Cacá e Jô que Gerson Barros pode querer enfrentá-los. Tati parabeniza Osmar por compensar a família que cancelou o negócio com Madalena. Roxelle termina o namoro com Chico. Jão leva Jin à Viação Formosa. Rosana se prepara para a gravação do comercial de TV sobre a campanha da Viação Formosa. Min-Ji deixa um recado para Jin com Roxelle. Edson pede que Jão deixe de ser o mentor de Nando para agradar Rosana.



Capítulo 47 – Sexta-feira

Jão discute com Edson. Tati conta para Madalena que ouviu sua conversa com Cida. A luz é cortada na mansão Góis de Macedo. Tati tenta convencer Doralice a morar na casa de Violeta. Jin recebe o recado de Min-Ji e fica preocupado. Rosana tem uma ideia para afastar Jão de Nando, e comenta com Edson. Nando revela para Miranda seu plano para trabalhar na Viação Formosa. Violeta manda Cacá descobrir se eles estão correndo perigo. Edson encomenda uma festa com Madalena. Jão se surpreende ao descobrir que suas férias foram antecipadas. Jin se encontra com Min-Ji.



Capítulo 48 – Sábado

Min-Ji conta para Jin o que aconteceu em Seul depois que ele abandonou as gravações do k-drama. Jão avisa a Alberto que não mentirá para Nando. Madalena questiona Edson sobre a festa que deseja encomendar. Min-Ji e Jin são reconhecidos em um restaurante oriental. Osmar ouve a conversa de Cacá com Violeta e pede para ajudar. Nando fica intrigado ao saber que outro fiscal será seu mentor. Roxelle procura Jão. Chico pede para reatar com Madalena. Capangas de Gerson Barros destroem a banca de Moreira. Neuza revela para Nando que Jão deixou de ser seu mentor por causa de Rosana. Osmar cai na armadilha de Joyce. Rosana procura Neuza. Jão ameaça Chico. Violeta se preocupa quando Gerson Barros a questiona sobre um possível confronto entre eles.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 61 – Segunda-feira

Viola tenta falar com Marcel. Rudá decide fugir da ilha. Edmilson e Wagner brigam por causa de Dhu. Evelyn e Leidi temem ser descobertas a qualquer momento. Viola descobre que sua conta bancária foi zerada. Iberê revela o paradeiro de Rudá a Mavi. Moema e Nahum avistam Rudá.



Capítulo 62 – Terça-feira

Nahum e Moema percebem que Rudá é prisioneiro. Volney convida Mércia para jantar. Fátima recebe flores, e Robson se incomoda. Michele é informada de que Cristiano precisa de um advogado com urgência. Viola consegue um emprego. Rudá, Moema e Nahum são capturados a mando de Mavi.



Capítulo 63 – Quarta-feira

Luma consegue chegar até Rudá, Moema e Nahum. Michele pede ajuda a Ísis para tirar Cristiano da cadeia. A polícia chega à procura de Rudá. Volney diz a Mércia que está interessado nela. Rudá se nega a entrar na lancha de Luma. Viola é informada de que os capangas de Mavi estão atrás dela.



Capítulo 64 – Quinta-feira

Luma diz a Mavi que não sabe o paradeiro de Rudá. Nahum repreende Mavi. Iarlei aceita o emprego de recepcionista que Hugo lhe oferece no resort. Leidi avisa que a mãe de Evelyn está para chegar. Rudá e Viola se reencontram.



Capítulo 65 – Sexta-feira

Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola. Dhu gosta de ver Iarlei trabalhando. Sirlei tenta impressionar Berta. Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Iberê descobre onde Viola está e avisa a Mavi. Viola leva Marcel para o abrigo comunitário.



Capítulo 66 – Sábado

Viola e Marcel festejam com os moradores do abrigo. Mavi e Iberê monitoram a área com drones, tentando localizar Viola. Marlete chega à casa de Berta se fazendo passar por Dona Zuleide, mãe de Evelyn. Hugo desconfia da fidelidade de Diana. Mércia se relaciona secretamente com Volney. Mavi chega ao abrigo.