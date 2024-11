Horóscopo, 18/11: Podem surgir boas oportunidades de ganhar mais dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Talvez o dinheiro não caia de presente no seu colo, mas com esforço e planejamento, dá para encher o bolso. Confira o que diz o seu signo

ÁRIES

A Lua em Câncer avisa que o bom–senso vai falar mais alto na hora de lidar com assuntos do dia a dia. Você vai ter que agir com mais praticidade, Áries. E como nem tudo é perfeito, vejo aqui que podem pintar alguns desafios envolvendo contatos. No amor, pegue leve com o ciúme. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 06, 33, 51

TOURO

A Lua entra em Câncer e a semana começa mais agitada. As estrelas também mandam ótimas ideias, além de uma dose extra de criatividade. Só evite se distrair durante o expediente e deixe pra entrar nas redes sociais mais tarde, tá? As estrelas prometem sintonia no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 45, 36

GÊMEOS

Podem surgir boas oportunidades de ganhar mais dinheiro, e isso é motivo para comemorar! Mas também vai ter que ralar, então bora mergulhar no trabalho. Talvez o dinheiro não caia de presente no seu colo, mas com esforço e planejamento, dá para encher o bolso. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 51, 23, 41

CÂNCER

Ouça sua intuição para descobrir se vale a pena fazer alguns ajustes. Ainda bem que a Lua entra em seu signo e protege seus interesses. Você terá mais clareza e energia para correr atrás do que realmente importa! Seu jeito mais carinhoso fica evidente e tem tudo para agradar no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 38, 54

LEÃO

Podem surgir alguns altos e baixos nas amizades, mas a Lua ajuda a melhorar o astral. O trabalho pede atenção nas comunicações, mas se você fizer a sua parte e fugir de confusão, tudo vai acabar bem, bebê! Um clima de paixão e mistério pode animar o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 04, 32

VIRGEM

A Lua anima o seu lado mais sonhador e altruísta, inclusive no trabalho. E você vai chegar mais longe se colocar os pés no chão! Ainda bem que o astral segue numa boa, mesmo com uma ou outra instabilidade. A sintonia cresce no amor. Cor: ROSA Palpites: 47, 56, 54

LIBRA

Com a chegada da Lua ao ponto mais alto do seu Horóscopo, manter o foco no trabalho pode ser mais fácil. Não deixe algo importante passar batido! Mas não fique se apegando a detalhes, beleza? No amor, assuntos mais sérios ganham destaque. Cor: PRETO Palpites: 54, 09, 29

ESCORPIÃO

O astral fica um pouco tenso, mas a boa notícia é que fica mais fácil fazer algumas mudanças ou encontrar ótimas oportunidades, se confiar em seus instintos. Só tenha cuidado para não se distrair com qualquer coisinha, ok? Um astral leve e animado deixa tudo mais gostoso no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 09, 45, 43

SAGITÁRIO

O astral pode trazer algumas reviravoltas! As mudanças ganham força a partir de agora, inclusive nos assuntos envolvendo trabalho ou relacionamentos. Só evite atritos por causa de detalhes sem importância. No amor, o desejo tem tudo para pegar fogo! Cor: CEREJA Palpites: 34, 09, 18

CAPRICÓRNIO

A semana começa corrida e você só vai dar conta do serviço se focar nas tarefas e ignorar as distrações. A saúde também pede cautela, mas você conta com vibes maravilindas para fazer alguns ajustes na rotina e adotar hábitos mais saudáveis. As estrelas enviam boas energias no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 50, 31

AQUÁRIO

O dia começa um pouco tenso, mas o astral melhora rapidinho e você pode usar o seu lado mais disciplinado para melhorar a relação com as pessoas. Os amigos podem dar uma mãozinha se você precisar, mas faça a sua parte também. Não deixe que a rotina afete o amor. Cor: VIOLETA Palpites: 33, 24, 17

PEIXES

A Lua ilumina o seu paraíso astral! Pode até pintar um ou outro desafio, mas você terá habilidade para tirar de letra qualquer coisa que cair no seu colo. Criatividade e bom humor serão suas armas para se destacar! Altas doses de carinho garantem momentos intensos no amor. Cor: DOURADO Palpites: 46, 21, 19