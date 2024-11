Primeiro feriado da Consciência Negra terá festival no Pátio de São Pedro; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Música, poesia, artes urbanas e empreendedorismo negro integram a segunda edição do festival independente no Pátio de São Pedro, neste feriado

A programação da segunda Edição do Festival de Cultura Negra de Pernambuco tem início às 15h e reúne música, poesia, artes urbanas e empreendedorismo negro no próximo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

O AfroFest é um festival independente de Cultura Negra que celebra a Música Preta e Popular de Pernambuco e marca o dia 20 de novembro no Recife desde 2023.

O projeto é idealizado e coordenado pela ativista e produtora Cultural Jadion Helena, que acredita que ”Como grande referência da Diversidade e pluralidade cultural o estado de Pernambuco merecia um Festival em que a Cultura Negra seja protagonista,como já acontece em diversos estados do Brasil.

Que junte o samba, o Hip Hop, o Coco Afoxé,frevo e Maracatu, que nossas vozes sejam ouvidas e nosso fazer cultural respeitado.

Valorizar,visibilizar e potencializar a Cultura Preta em suas diversas formas é o objetivo do Afrofest,que chega juntando uma galera potente, de grande qualidade musical junto com grupos de Cultura Popular levando ao público,respeito, beleza e celebração a nossa ancestralidade”, comenta.

A escolha do local se dá pela importância histórica e cultural do que Jadion reconhece como o complexo cultural do Pátio de São Pedro ao Pátio do Terço.

Local que foi e ainda é palco de marcos importantes na história do Recife e, especialmente, no Carnaval.

Além de ter sido moradia de muitas pessoas pretas e pardas que fizeram a resistência coletiva na preservação da memória negra do lugar.

Confira a programação