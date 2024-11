Espetáculo de flamenco promove fusão Nordeste-Andaluzia no Recife; confira preços

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Palco do Teatro Barreto Júnior recebe o Espetáculo de LauD - De Andaluzia ao Sertão, nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30.

Um diálogo intercultural que une aboio e cante, gibão e mantocillo, taconeo e arrasta-pé para celebrar, com olés e oxentes, a dualidade e as semelhanças profundas entre o Nordeste brasileiro e a região da Andaluzia, no Sul da Espanha.

Concebido pela fundadora da escola de flamenco Flamencura, Rafaela Wanderley, LauD é apresentado em três atos – Rocio, Noite de San Juan e Flamencura –, cada um espelhando as raízes e crenças das duas culturas.

Em uma atmosfera que alia dança, música e figurinos, com a intenção de transportar ao público cenas que evocam as peregrinações religiosas, as festividades de São João e as influências árabes e judaicas que permeiam as tradições de ambas as regiões.

"A busca pelo que é comum entre as culturas pernambucana e andaluza revela uma unidade implícita. Quando observamos o canto do aboiador ao lado do cante flamenco, ou o gibão nordestino e os trajes folclóricos espanhóis, percebemos uma conexão que vai além da superfície e nos aproxima", destaca Rafaela Wanderley, que também assina a coreografia de LauD junto com André Pimentel, La Negra (Ana Medeiros), Mariana Abreu e Milene Muñoz.

O espetáculo contará com 24 bailaoras no palco, incluindo a diretora e coreógrafa. LauD é encenado com música ao vivo executada por quatro artistas, três deles trazidos ao Recife pelo Instituto Cervantes: o guitarrista Allan Harbas, a flautista Camila Latenek, e a cantaora Isadora Arruda. Já a percussão será comandada pelo pernambucano Mek Mouro. A também pernambucana Laís Senna ficará responsável pelo canto do aboio.

Tradições e contemporaneidade

Imagem de integrantes do flupo de flamenco que participarão do espetáculo LauD que acontecerá no teatro Teatro Barreto Júnior - Camila Coimbra/Plume Fotografia

Inspirado na peregrinação de Rocío, o primeiro ato entrelaça a devoção e a espiritualidade. Em cena, as bailarinas desenvolvem um percurso em que a Virgem de La Paloma, figura central na fé andaluza, encontra Nossa Senhora da Conceição, santa mais querida dos recifenses.

Nesse momento, o sagrado e o profano se interligam em coreografias de Sevilhanas e Tangos de Granada e de Triana, que ecoam o fervor das procissões religiosas.

O segundo ato evoca as festas de São João no Nordeste do Brasil e no Sul da Espanha, que se assemelham nos sons, na alegria e nas cores. Com referências visuais que remetem às vestimentas e personagens nordestinos, incluindo a Rainha do Milho e os cangaceiros, executam Jaleos, Tangos, Bulerías e Fandangos de Huelva.

No ato final, LauD aborda a essência do flamenco e as afinidades culturais na expressão dos sentimentos. As bailaoras dançam a Seguiriya, inspirada na Missa do Vaqueiro, conectando a dança flamenca à tradição do aboio nordestino. Também estão previstos o Tarantos, Zambra com Castanholas e Alegrías, simbolizando a união entre os povos.

Os figurinos, idealizados pela La Prenda Flamenca, relacionam o flamenco ao artesanato brasileiro, ressaltando as cores e texturas de ambos os lugares.

Serviço