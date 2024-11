Maria Lecticia Cavalcanti recebe prêmio da Academia Internacional de Gastronomia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Honraria foi fruto do livro "A Mesa de Deus - Os Alimentos da Bíblia", um panorama completo que mescla história e antropologia

A escritora Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, imortal da Academia Pernambucana de Letras, recebeu o prêmio "Prix de la Littérature Gastronomique", concedido pela Academia Internacional de Gastronomia, na noite da última terça-feira (18).

A cerimônia foi realizada na Casa de Galeotas, em Lisboa, e contou com a presença de Carlos Fontão de Carvalho, presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia, e José Bento dos Santos, presidente da Academia Internacional de Gastronomia.

A honraria foi fruto do livro "A Mesa de Deus - Os Alimentos da Bíblia", que foi lançado em Portugal, no começo de 2023, pela editora Quetzal.

Livro

A obra organiza um panorama completo dos alimentos presentes na Bíblia por um viés que mescla história e antropologia.

Foram 10 anos de pesquisa, lendo e relendo o livro sagrado, elencando os alimentos, seus utensílios de preparo, rituais de que eram parte e significados espirituais, além de aspectos simbólicos.

Brasil

No Brasil, "A Mesa de Deus" foi lançado pela Editora Record em dezembro de 2022. O estilo da abordagem também está presente nas obras da autora, responsável por títulos como "História dos Sabores Pernambucanos" (2009) e "Gilberto Freyre e as aventuras do paladar" (2013).