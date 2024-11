23º Festival Recife do Teatro Nacional começa com Marco Nanini e Grupo Magiluth nesta quinta (21)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos primeiros quatro dias da programação gratuita terão estreias como "Traidor", com o homenageado Marco Nanini, e "Édipo REC", do Grupo Magiluth

O 23º Festival Recife do Teatro Nacional entra em cartaz na cidade a partir desta quinta-feira (21), seguindo até o dia 1º de dezembro, com 31 espetáculos, 13 nacionais e 18 locais, além de cinco oficinas e mais uma programação de rodas de diálogo, vivências, performances e debates.

Assim como na edição passada, os ingressos serão solidários, trocados por 1kg de alimento nas bilheterias dos teatros, antes das sessões. Cada pessoa poderá retirar até dois ingressos.

Nos quatro primeiros dias de evento, de quinta a domingo (24), a maratona, realizada pela Prefeitura do Recife, apresentará 19 sessões de 13 espetáculos.

Marco Nanini

Ator Marco Nanini em 'Traidor', peça que abre o 23º Festival Recife do Teatro Nacional - DIVULGAÇÃO

Entre os grandes destaques dos primeiros dias de Festival está "Traidor", texto escrito por Gerald Thomas para o ator Marco Nanini, um dos homenageados desta 23ª edição do Festival.

A peça fala sobre o ofício do teatro a partir da perspectiva de um ator que acredita viver e ser a soma de todos os personagens da história das artes cênicas.

O espetáculo será apresentado pela primeira vez na cidade em três sessões, nos dias 21, 22 e 23, no Teatro do Parque. A primeira sessão terá 40% dos ingressos destinados a convidados, entre atores e grupos do próprio Festival.

Mais destaques

Outros destaques nacionais ficam por conta dos espetáculos "2Mundos", da Lumiato Formas Animadas, do Distrito Federal, de manipulação de objetos, e "Rei Lear", da Cia. Extemporânea, de São Paulo, que transporta a tragédia clássica shakespeariana para a linguagem drag contemporânea.

Ambos serão apresentados no sábado (23), nos teatros Apolo e Santa Isabel, respectivamente. Rei Lear terá uma segunda sessão no domingo (24).

Magiluth

Imagem de "Édipo REC", montagem inédita no Recife do grupo Magiluth - CAMILA MACEDO/DIVULGAÇÃO

Entre os espetáculos locais, a estreia mais aguardada será "Édipo REC", montagem ainda inédita no Recife do celebrado grupo Magiluth, que subirá ao palco do Teatro Luiz Mendonça na sexta e no sábado (22 e 23).

Outras montagens locais de destaque são "Antígona - A Retomada", com Márcia Luz, e "Mulheres de Nínive", solo novo da atriz Nínive Caldas, que serão apresentadas no sábado e no domingo, ambas no Hermilo.

Para além dos teatros

O Festival também começa chegando aos parques da Macaxeira, da Tamarineira e a Rua da Aurora, nas imediações do colégio Ginásio Pernambucano.

Nos dois parques, será encenado o espetáculo "As Charlatonas", da Trupe-Açu Cia de Circo, do Tocantins, no sábado e no domingo, que oferecerá a solução para todos os problemas do mundo no tabuleiro de duas palhaças cheias de truque e graça.

Ainda no domingo, a Rua da Aurora recebe a montagem Sinapse Darwin, da Cia. Casa de Noé, do Rio Grande do Norte, que fala sobre Darwin e sua teoria da origem das espécies com cenário engenhoso e grandioso.

offREC

A grande novidade da programação deste ano é a mostra offREC, que acontecerá de 25 a 30 de novembro, no Teatro Hermilo, confirmando-se um ambiente pedagógico, de discussão cênica e de aproximação com a academia e os criadores locais, para iniciantes e experimentados nos ofícios cênicos, com experimentações, espetáculos ainda em processo e discussões propostas por artistas da cena.

Confira a programação do 23º Festival Recife do Teatro Nacional neste final de semana:

QUINTA-FEIRA (21)

Teatro do Parque

19h30 - Traidor, com Marco Nanini - Direção Gerald Thomas (RJ)

SEXTA-FEIRA (22)



Teatro Barreto Júnior

15h - Palhaçadas - História de um Circo sem Lona, da Cia. 2 Em Cena (PE)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Cara do Pai, do Coletivo Opte (PE)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Édipo REC, do Magiluth (PE)

Teatro do Parque

20h - Traidor, com Marco Nanini - Direção Gerald Thomas (RJ)

Teatro Apolo

20h - Eu no Controle, da Cia da Baju (PE)

SÁBADO (23)

Parque da Macaxeira

17h - As Charlatonas, da Trupe-Açu Cia. de Circo (TO)

Rua da Aurora (em frente ao Ginásio Pernambucano)

18h - Sinapse Darwin, da Cia. Casa de Zoé (RN)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Antígona - A Retomada, da Luz Criativa (PE)

Teatro Apolo

19h - 2 Mundos, da Lumiato Formas Animadas (DF)

Teatro de Santa Isabel

20h - Rei Lear, da Cia. Extemporânea (SP)

Teatro do Parque

20h - Traidor (RJ), com Marco Nanini - Direção Gerald Thomas (RJ)

Teatro Luiz Mendonça

20h - Édipo REC, do Magiluth (PE)

DOMINGO (24)

Teatro do Parque

16h - Hélio, o Balão que não consegue voar, do Coletivo de Artistas (PE)

Parque Tamarineira

17h - As Charlatonas, da Trupe-Açu Cia. de Circo (TO)

Teatro Apolo

17h - Frankinh@, do Coletivo Gompa (RS)

Teatro Hermilo Borba Filho

18h - Mulheres de Nínive, com Nínive Caldas (PE)

Rua da Aurora (em frente ao Ginásio Pernambucano)

18h - Sinapse Darwin, da Cia. Casa de Zoé (RN)

Teatro de Santa Isabel

20h - Rei Lear, da Cia. Extemporânea (SP)