Horóscopo 20.11: feriado promete ser animado, repleto de novidades

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (20), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia conta com good vibes para resolver pendências em casa e cuidar de tarefas. A família pode dar uma ajuda com emprego ou dinheiro. À tarde, a Lua ilumina seu paraíso astral e avisa que seu charme estará turbinado! O amor conta com ótimas energias e pode ter chuva de mimos à noite. Cor: PRETO Palpites: 59, 51, 14



TOURO - Você pode tirar vantagem da sua habilidade de comunicação para resolver qualquer pendência e, de quebra, estabelecer novos contatos. Depois, a Lua se muda para Leão e destaca sua seriedade na hora de cuidar das tarefas. No amor, mantenha o ciúme sob controle. Cor: CINZA Palpites: 44, 06, 53



GÊMEOS - Sua habilidade para lidar com as finanças pode render uma grana extra. Aproveite para lutar por uma promoção ou buscar um serviço mais lucrativo. Você também conta com uma dose extra de simpatia para lidar com o público e elevar o astral. No amor, fuja de assuntos delicados e aposte no romantismo. Cor: PINK Palpites: 15, 42, 31



CÂNCER - Sua confiança segue em alta para ir atrás dos seus interesses. E com a Lua em Leão depois do almoço, os holofotes devem se voltar para as finanças! As tarefas de rotina podem exigir mais foco da sua parte, mas seu esforço vai resultar em melhoras significativas. No amor, mostre seu carinho. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 24, 26, 44



LEÃO - A quarta começa com um ritmo mais lento e você vai precisar de café pra dar conta das tarefas. Mas, à tarde, a Lua entra em seu signo e promete uma dose extra de energia! Raciocínio rápido e boas ideias serão seus trunfos para dar conta das tarefas rapidinho. Boas vibes no amor. Cor: VERDE Palpites: 24, 17, 33



VIRGEM - Nesta quarta, você terá disposição de sobra para cuidar de tarefas feitas que podem ser feitas em equipe, Virgem. Aproveite para adiantar tudo o que precisa de colaboração porque até os amigos vão dar uma mãozinha. Aposte no companheirismo para resolver qualquer mal–entendido no amor. Cor: BRANCO Palpites: 45, 54, 18



LIBRA - Se depender das estrelas, você começa o dia com uma dose extra de pique para correr atrás de projetos mais ambiciosos. Depois do almoço, seu lado mais companheiro e sua boa vontade ajudam a manter um astral descontraído. O amor pede jogo de cintura. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 38, 02, 34



ESCORPIÃO - O dia promete ser mais animado, e sua habilidade para aprender coisas novas tem tudo para impressionar os colegas. E com a Lua desembarcando em Leão e avisa que o seu foco no trabalho pode surpreender, Escorpião! Evite cobranças no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 20, 11, 25



SAGITÁRIO - Seu lado sensível e intuitivo se destaca e você pode encontrar boas oportunidades de negócios se seguir os seus palpites. Mas vale cuidar melhor da saúde, inclusive para quem está sobrecarregado no trabalho e pode deixar passar detalhes importantes. Astral descontraído no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 48, 03



CAPRICÓRNIO - O dia será perfeito para cuidar de assuntos que envolvem outras pessoas, já que você terá facilidade para interagir com os outros. Você pode rever alguns planos para a carreira e até dar uma guinada importante nessa área, Caprica. A química aumenta no amor. Cor: BRANCO Palpites: 34, 47, 52



AQUÁRIO - A quarta começa com mil tarefas caindo no seu colo, Aquário, e você terá que mostrar disciplina e muito foco se quiser dar conta de tudo. À tarde, as relações estão protegidas e você pode fazer alguns contatos interessantes para a vida profissional. O amor está protegido. Cor: VERMELHO Palpites: 37, 01, 28



PEIXES - Você dá um show de simpatia por onde passar, e pode aproveitar para se destacar em serviço que envolve contato ou que precisa de criatividade. Depois, o trabalho pode ocupar a maior parte do seu tempo e seu desafio será manter o foco e finalizar as tarefas de rotina. O amor pode surpreender. Cor: SALMÃO Palpites: 45, 19, 10