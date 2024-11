Quadrilha Dona Matuta tem primeiro ensaio aberto para iniciar temporada de São João 2025; confira data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quadrilha junina Dona Matuta, grupo junino reconhecido no Brasil, dará início à sua temporada de São João 2025 no próximo domingo (24), às 16h, no Clube Português do Recife.

O primeiro ensaio do ano será aberto ao público mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Com uma trajetória marcada por conquistas, a Dona Matuta é pentacampeã do Concurso da Rede Globo Pernambuco, campeã da Rede Globo Nordeste, bicampeã pernambucana pela Fequajupe e atual vice-campeã do Nordestão de quadrilhas da UNEJ, realizado neste ano no estado do Piauí.

O evento dará uma prévia do que está por vir nas apresentações de 2025. Além disso, a quadrilha conta com uma equipe de 250 pessoas, entre integrantes, produção e direção.

A Dona Matuta foi fundada em 16 de maio de 2006, no bairro de San Martin, Recife, fruto da união de jovens veteranos com experiência em outros grupos juninos.

Nascida do desejo de brincar o São João com seriedade e paixão, o grupo surgiu em uma conversa entre amigos como Sérgio Trindade, George Araújo, Vivia Amanda (Catuxa), Sérgio de Barros, André Perreli, Henrique Tenório, Edilze Belo e Cezar Augusto, no bar Dona Matuta, localizado no bairro do Ipsep, Recife. Batizada como Dona Matuta, a quadrilha busca reunir amigos, familiares e preservar a rica cultura popular de Pernambuco.

Serviço

Primeiro Ensaio da Quadrilha Dona Matuta para o São João 2025