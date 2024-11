Veja programação do Cinema São Luiz, no Recife, para esse fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira lista de filmes, horários e como comprar ingressos para as sessões. Um dos destaques da grade é a pré-estreia do documentário Salão de Baile

Neste fim de semana, o Cinema São Luiz, localizado na rua da Aurora, no Centro do Recife, tem programação que conta com pré-estreia do documentário Salão de Baile, três sessões do clássico Central do Brasil, estrelado por Fernanda Montenegro, e conteúdo infantil.

Nestes sábado e domingo, além dos filmes, os telespectadores poderão participar de conversas com os diretores e ver apresentações, bem como aproveitar pequenas programações adicionais.

O público poderá assistir a Faz que Vai, dança popular em detalhe, poucas vezes filmada, sob o batuque da Orquestra da Bomba do Hemetério; e Partido Alto, em que Paulinho da Viola no morro, junto a mestres do samba carioca, testemunhando em 1982 que o samba de partido faz que nem o repente nordestino: é para criar agora, é “o momento de liberdade”.

A programação infantil conta com a exibição de Bia Desenha.

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria digital, que já está aberta. O ingresso está no valor de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), para a pré-estreia do documentário Salão de Baile. Nas demais sessões, o valor é de R$ 5 para todos.

Programação para o fim de semana

Sábado 23

15h Central do Brasil + Faz que vai;

Central do Brasil + Faz que vai; 17h30 Maputo Nakuzandza - Apresentação e conversa com a diretora;

Maputo Nakuzandza - Apresentação e conversa com a diretora; 19h40 Central do Brasil + Faz que vai.

Domingo 24