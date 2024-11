Horóscopo 23.11: Lua passa a destacar seu lado sonhador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (23), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Com a Lua brilhando em Virgem neste sábado, o trabalho pode exigir boa parte do seu foco, mesmo durante o sabadão, Áries. Conversinhas e fofocas talvez atrapalhem seu desempenho, mas as coisas entram nos eixos aos poucos. Nada de especial acontece no amor, mas isso não é algo negativo. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 44, 33



TOURO - Você começa o final de semana com a Lua brilhando em seu paraíso astral. Você conta com uma dose extra de sorte, e pode aproveitar as good vibes! Talvez nem tudo seja aquela maravilha, mas as coisas se resolvem. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 47, 34



GÊMEOS - Aproveite o sábado para resolver assuntos domésticos ou que precisam da cooperação da família, meu cristalzinho. Talvez as coisas não sejam tão fáceis, mas se você redobrar o esforço, vai dar conta de qualquer desafio! Tudo certo no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 13, 05, 23



CÂNCER - Sabadou e, com a chegada da Lua em Virgem, os assuntos que envolvem comunicação ou deslocamentos ganham destaque. Aposte na diplomacia, pois há risco de mal–entendido ou distrações, Câncer. No amor, abra seu coração e tenha sinceridade. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 59, 04, 33



LEÃO - A Lua em Virgem promete que tudo o que envolve dinheiro deve correr melhor! Tire proveito dessa vibe para colocar as coisas em ordem nas finanças. Mantenha os pés no chão e aposte na praticidade para cuidar de qualquer imprevisto, Leão. É melhor controlar o ciúme se quiser proteger o amor. Cor: VERDE Palpites: 42, 53, 51



VIRGEM - Você conta com boas energias enviadas pela Lua, que traz uma dose extra de energia e muita disposição para correr atrás dos seus interesses. Mas não adianta bater o pé para tudo seja do seu jeito: saiba ceder em alguns momentos para manter a paz, ok? No amor, não deixe o ciúme falar mais alto. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 12, 39



LIBRA - A Lua passa a infernizar seu signo, o que pode aumentar a vontade de curtir aquela preguiça gostosa. Mas o jeito é cuidar dos compromissos! Ainda bem que as coisas melhoram aos poucos, especialmente se ouvir a sua intuição. Clima sussa no amor. Cor: PRETO Palpites: 34, 18, 43



ESCORPIÃO - A chegada da Lua em Virgem destaca seu lado sonhador. Você pode encontrar soluções criativas para lidar com obrigações do dia a dia. Pode ser mais complicado lidar com dinheiro pela manhã, mas depois o clima melhora e tudo entra nos eixos. Sinal de sintonia no amor. Cor: CREME Palpites: 15, 05, 14



SAGITÁRIO - Se depender da Lua, você vai correr atrás de projetos ambiciosos, que podem dar um empurrão e tanto na sua vida profissional! Sua popularidade também cresce, ainda mais se caprichar no visual! No amor, evite cobranças. Cor: PRATA Palpites: 47, 36, 20



CAPRICÓRNIO - É verdade que a sua atenção pode ficar um pouco dispersa, por isso, use a disciplina do seu signo para resolver qualquer pepino. Além disso, os astros garantem muita diversão e agito na companhia das pessoas queridas! Saia da rotina no amor. Cor: MARROM Palpites: 51, 24, 06



AQUÁRIO - Talvez seja preciso lidar com algumas mudanças e imprevistos. Mas, se colocar os pés no chão, vai alcançar o sucesso em pouco tempo! Mas as relações, inclusive as amizades, precisam de cautela porque brigas podem pipocar. A paixão dá as caras no amor. Cor: GOIABA Palpites: 55, 57, 19



PEIXES - Se depender das estrelas, os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção neste sábado, Peixes. Mas não leve as críticas para o lado pessoal: tente usar a sua diplomacia pra garantir um astral mais leve. O amor conta com vibes pra lá de favoráveis. Cor: ROSA Palpites: 24, 33, 40