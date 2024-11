No Recife, Ludmilla admite novos planos fora do pagode: 'Quem não se renova, fica pra trás'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora apresentou o show da 3ª edição do Numanice na capital pernambucana, com participações de Joyce Alane, Anderson Neiff, Wiu e Raphela Santos

A cantora Ludmilla voltou ao Recife neste sábado (23) para apresentar o show da terceira edição do Numanice, projeto de pagode que redefiniu os rumos de sua carreira no período pós-pandemia.

Em coletiva de imprensa antes da apresentação, realizada na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, a artista admitiu que deve lançar projetos fora do pagode, em breve - a sua carreira é marcada pela versatilidade, pois começou no funk e ganhou contornos pop.

"Eu gosto de me reinventar. Acho que o que sustenta o sucesso do artista é essa capacidade de se reinventar, caso contrário, ele não mantém o público, que está crescendo em meio a tantas informações", diz.

Cantor de trap Wiu e Ludmilla durante o Numanice no Recife - WES ALLEN Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves durante o Numanice no Recife - WES ALLEN

"A galera realmente escolhe aquilo que encanta, aquilo que faz sentido. Então, quando o artista não se renova, acaba ficando para trás. Isso não acontece na minha carreira, por isso vocês podem esperar coisas novas, desejos que existem dentro de mim e que vou começar a colocar para fora. Podem esperar uma Ludmilla que está sempre se renovando."

Sobre a possibilidade de novos volumes do Numanice, a cantora pediu que os fãs esperem até o final do ano ou o começo de 2025 para novidades.

Bad Bunny

Questionada qual seria a sua parceria dos sonhos, a cantora revelou que existem várias, mas destacou o cantor porto-riquenho Bad Bunny, um dos maiores nomes do reggaeton no mundo. "Acho o trabalho dele incrível. Seria uma honra para mim".

Pernambuco

Na conversa, Ludmilla também disse que deveria ir embora de Pernambuco já após o show, no domingo (24), mas decidiu ficar mais uns dias "de tanto que ama o Estado".

"Decidi cancelar o voo e ficar mais um pouquinho aqui de tanto que amo a vibe. Eu amo o clima, amo as pessoas, eu tenho vários amigos aqui. Nada melhor do que você amar muito o lugar e as pessoas também te amarem. É isso o que acontece aqui", disse.

"Vendemos muitos shows para Pernambuco, porque a galera compra e quer estar junto e perto, nessa relação de amor."

Show

Ludmilla e a cantora Joyce Alane durante o Numanice no Recife - WES ALLEN Anderson Neiff durante o Numanice, de Ludmilla, no Recife - Ariel Martini

No show, realizado a partir das 18h30, Ludmilla cantou sucessos como "Maliciosa", "A Preta Venceu" e "Destilado".

Os convidados especiais, que sempre contam com muita expectativa dos fãs, foram Joyce Alane, Anderson Neiff, Wiu e Raphela Santos, que já é figurinha carimbada das edições no Recife com o seu brega.

Por volta das 22h, Ludmilla voltou como a DJ Ludbrisa, tocando um set com muito funk, trap, entre outros ritmos.

O palco se encheu de familiares, como a esposa Brunna Gonçalves, que está esperando o primeiro filho do casal, e amigos como Bianca Andrade, a Boca Rosa.