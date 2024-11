Resumo das novelas, 26/11: Adriana e César se beijam, em Quado Me Apaixono

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Jerônimo vai conversar com Marina para deixar claro quais são os seus sentimentos e dizer a ela que ainda está apaixonado por Renata, porém, ela diz que quer se arriscar e os dois concordam em ficar juntos. Adriana e César se encontram na casa de Constanza e de repente se beijam, então a jovem aproveita para persuadir César e dizer que ele pode não estar apaixonado por sua madrasta. Os pais de Carlos chegam na fazenda ‘a Bonita’, mas ao ver que Matilde é funcionária do serviço, sua mãe se irrita e humilha sua futura esposa, então ela fica muito triste e Carlos decide levar seus pais para casa. Por sua vez, o Padre Severino percebe que Marina e Jerônimo namoram e não gosta muito da ideia. Após o beijo de Cezar, Adriana começa a sentir uma grande atração pelo namorado da madrasta, mas se recusa a aceitá-lo, pois desde o início era uma estratégia para afastar Cezar de Constanza. Gonçalo atende com parte de sua família a delegação onde se encontra Branca e ela é avaliada por um psiquiatra que determinará qual é o processo a seguir para a mulher que chegou às empresas Monterrubio. Jerônimo e Carlos aguardam o desjejum, mas nesse momento Lázaro chega e conta que Matilde deixou a fazenda para sempre, pois não suportou a humilhação dos pais de Carlos e preferiu se afastar. Constanza visita Honório na prisão e ele se desculpa por todos os estragos que lhe causou com a questão de Branca, porém, também menciona que foi a armadilha dela porque ele nunca se lembrou de nada do que aconteceu naquela noite. Selene liga para Jerônimo e avisa que precisa falar com ele porque, ao saber que sua amiga Roberta está na fazenda do amante Augusto, a mulher fica muito magoada e quer contar a Linares quem realmente foi o bebê de Roberta.

(20h45) A Caverna Encantada

Para surpreender os alunos, Gabriel prepara um acampamento na quadra. Flora fica com ciúmes de Lavínia com Nina; Dalete a aconselha. Anna se afasta de Nina. A coruja aparece na sala da diretora Norma e voa no cabelo de Lavínia; César resgata a ave. Flora se aproxima genuinamente de Jane. Desempregadas, Cristina e Betina entregam seus currículos para Shirley e Wanda. Lavínia comenta com Flora que não conseguiu informações de Nina sobre a Safira. Jorginho Beach Tennis chega para dar aula às crianças e começa a fazer alongamento com os meninos. O Pet Shop Bolhas & Bolhas tem lotação de clientes, e César sente a pressão sem a presença de Betina e Cristina.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José sofre um castigo cruel dos irmãos. Neferíades tem uma discussão com Kéfera. José novamente é alvo da crueldade de seus irmãos.

REDE GLOBO

(18h05) Garota do Momento

Glorinha adultera a carteira de identidade de Beatriz. Incentivada por Juliano, Bia pede desculpas a Clarice por seu comportamento. Juliano contrata Carlito. Guto confessa a Anita que está aliviado com o término do namoro com Eugênia. Ronaldo promete ajudar Mauro a se aproximar de Celeste. Beatriz assina seu contrato com a Perfumaria Carioca. Carmem confidencia a Basílio que está preocupada com Beatriz. Vera conversa com Lígia sobre seus filhos. Celeste conta para Bia que se encontrará com Genoca/Edu. Basílio chega ao Rio de Janeiro.



(19h20) Volta Por Cima

Madalena questiona Cacá sobre sua possível doença. Nando pede para ser membro do Dragão Suburbano, e Jão se surpreende. Joyce finge esnobar Osmar. Violeta se irrita com Armando. Nando posta uma foto dele com Jão em suas redes sociais, e Rosana se enfurece. Moreira dá dinheiro para os capangas de Gerson. Armando tenta negociar a sua soltura. Tati vai à casa de Jão falar com Jin. Gigi se anima ao saber que Silvia mandou abrir o diário de sua avó. Violeta se surpreende ao receber uma encomenda de Gerson. Madalena questiona Tati ao ver a foto da proposta da festa de Edson no celular da irmã.



(20h40) Mania de Você

Luma revela seu arrependimento a Viola e pede perdão à chef. Marcel e Marlon impedem que Iberê se aproxime do pierrô. Iberê conta a Mavi que Nahum está com Moema. Mavi pensa em um plano para acabar com a lona cultural. Robson observa Diana e Volney entrando no resort e conta a Hugo. Hugo observa pelos monitores Diana conversando com um homem. Mavi pensa em destruir a comunidade. Nahum pede Moema em casamento. Luma escuta Mavi tramando o desvio da estrada por cima da comunidade e da lona cultural.