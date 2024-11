Horóscopo 29.11: Boa energia para o que envolve dinheiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (29), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sua intuição segue a todo vapor! Seu sexto sentido, que pode enviar avisos importantes: não descarte um pressentimento antes de investigar bem. No trabalho, talvez precise lidar com imprevistos. Ao longo do dia, tudo deve entrar nos eixos e o astral se torna mais animado, inclusive no amor. Cor: CINZA Palpites: 38, 29, 56



TOURO - Você conta com proteção extra para os relacionamentos! O astral é perfeito para melhorar a convivência com pessoas próximas. O trabalho vai render melhor se priorizar a convivência com os colegas, e pode se divertir se tem planos para viajar. Tudo às mil maravilhas no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 21, 37, 28



GÊMEOS - Você começa o dia com um foco impressionante. E seu esforço e comprometimento podem resultar em sucesso lá na frente! Mas nada de se sobrecarregar: cuide do seu corpo e aproveite para fazer algumas mudanças na rotina. Tudo ok no amor. Cor: AMARELO Palpites: 21, 55, 12



CÂNCER - A Lua segue linda em seu paraíso astral e você começa o dia com bom humor e uma pitada extra de sorte! E o astral só melhora ao longo do dia, e você vai contar com simpatia e criatividade para resolver qualquer parada. No amor, há previsão de chuva de cafunés e altas doses de romantismo! Cor: LILÁS Palpites: 33, 50, 60



LEÃO - Assuntos envolvendo a família contam com a proteção das estrelas. Pode sobrar disposição até para fazer algumas mudanças em casa. No trabalho, você começa o dia com seu lado prático em destaque. Deixe sua ambição falar mais alto! No amor, tenha cuidado com ciúmes. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 32, 22, 42



VIRGEM - Você começa o dia mais falante do que o normal! Fica mais fácil se entender com as pessoas se apostar no diálogo. Colaborações estão com boas vibes, e depois, os momentos de lazer ficam mais animados e o seu encanto pessoal tem tudo para crescer. Aposte em palavras apaixonadas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 06, 42



LIBRA - Assuntos que envolvem dinheiro vão se desenrolar melhor do que esperava! E os astros aumentam suas chances de encher o bolso. Mas será preciso fazer a sua parte também, então foque nas tarefas pra acabar tudo rapidinho, Libra. Cuidado com o ciúme no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 03, 01, 55



ESCORPIÃO - Você vai contar com energia para dar conta de tudo que aparecer! E a Lua avisa que o seu carisma será um trunfo importante. Pode ter sucesso no serviço se focar em trabalhar em parceria. Passeio ou programa mais animado tem tudo para animar seu coração. O amor está protegido. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 34, 02, 11



SAGITÁRIO - A vontade de ficar no seu canto tem tudo para crescer, mas você também pode se destacar se trabalha em home office ou de maneira isolada. Mas faça um esforço para dar aquele gás na carreira para conquistar o reconhecimento que merece. O amor fica meio devagar. Cor: VIOLETA Palpites: 45, 18, 39



CAPRICÓRNIO - As estrelas prometem um astral mais descontraído. Fica mais fácil batalhar pelos seus sonhos, e você pode inspirar com o seu exemplo. As amizades estão protegidas e será gostoso retomar o contato com o pessoal ou conhecer gente nova. Boas vibes no amor. Cor: VERDE Palpites: 51, 08, 33



AQUÁRIO - Você vai colocar todo seu esforço para melhorar sua vida profissional! E sua dedicação será notada, e será a chave para deslanchar na carreira. E sua popularidade aumenta, e você pode conhecer pessoas que ocupam posições importantes. O amor conta com a proteção dos astros. Cor: PRETO Palpites: 40, 59, 31



PEIXES - Vai sobrar otimismo para lidar com as situações do dia a dia. Aproveite o astral positivo para aprender e para trocar experiências. Suas habilidades para conversar, expor ideias e cultivar suas amizades ganham vibes maravilindas. Descontração e bom humor trazem um toque especial no amor. Cor: BRANCO Palpites: 47, 52, 43