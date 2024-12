'Retratos Fantasmas' é eleito um dos melhores filmes de 2024 pelo New York Times

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O documentário "Retratos Fantasmas", do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi eleito um dos melhores filmes de 2024 pelo jornal "The New York Times".

Apesar de ter sido lançado no Brasil em 2023, o filme chegou oficialmente ao mercado norte-americano neste ano.

O filme, que retrata o Centro do Recife e os seus antigos cinemas de rua, é descrito como um "documentário comovente, formalmente animado e intelectualmente estimulante" pelo texto, assinado pelas jornalistas Manohla Dargis and Alissa Wilkinson.

"[O documentário] se passa dentro e ao redor do apartamento em que ele morou quando criança, na cidade costeira de Recife", explica.

"Aqui, Mendonça Filho usa o apartamento como eixo para uma investigação que se irradia em diferentes direções - ao seu passado e ao de sua mãe, aos antigos cenários de cinema e aos cinemas abandonados - mas sempre retorna para casa".

'Filme sobre amor'

Nas redes, Kleber Mendonça Filho publicou: "Muitos cineastas na lista que eu respeito. Um filme que se passa num apartamento e no centro do Recife. Um filme sobre amor que continua recebendo muito amor".

"Retratos Fantasmas" já havia sido eleito como um dos melhores filmes de 2024 pelo IndieWire, portal de entretenimento norte-americano, em julho de 2024.

O filme estreou no Festival de Cannes na seleção Special Screening, e foi exibido em importantes festivais em todo o Brasil.

Também foi o selecionado para representar o Brasil na vaga de Melhor Filme Internacional, o que não se concretizou.

Novo filme

Agora, Kleber Mendonça se prepara para lançar em 2025 o filme "Agente Secreto", longa-metragem ficcional protagonizado por Wagner Moura.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de 'O Agente Secreto' - VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO

Moura viverá Marcelo, um professor universitário na casa dos 40 anos que sai de São Paulo para o Recife durante a semana de Carnaval, tentando se reunir com seu filho. Logo, porém, ele descobre que está sendo seguido e espionado pelos vizinhos em seu novo refúgio.

Em publicação nas redes sociais, Kleber Mendonça chegou a dizer que o filme trará o se "melhor roteiro".

"Retratos Fantasmas me ajudou a destravar esse filme. Sabe aquele momento que você está meio travado com o roteiro? Esses dois filmes têm uma ligação muito forte, pela imersão no passado. Porque você pesquisou muito, e acessando a biblioteca nacional, que inclusive está no filme, eu vendo jornais antigos".