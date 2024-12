Horóscopo 03.12: Junte-se a quem emana energia positiva

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (3), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você começa o dia com o foco todo voltado para a vida profissional, com garra de sobra para fazer alguns ajustes no trabalho. Aproveite para colocar os pés no chão e buscar o reconhecimento que merece! Objetivos e sonhos em comum ajudam a aprofundar a relação amorosa. Cor: PRETO Palpites: 14, 22, 04



TOURO -A Lua promete vibes maravilindas para você estudar, conhecer gente nova, visitar lugares diferentes e viajar. Seu lado sociável se destaca e você tem tudo para brilhar em reunião, encontro casual ou nas redes sociais. No amor, use e abuse do bom humor para se dar bem. Cor: AZUL Palpites: 27, 09, 12



GÊMEOS - Se depender da Lua, você conta com muita energia para colocar as mãos na massa e focar toda a atenção no que precisa ser feito. Siga sua intuição e pode se surpreender com o que vai descobrir pelo caminho. No amor, vai rolar uma dose extra de paixão e uma química de milhões! Cor: VIOLETA Palpites: 53, 44, 06



CÂNCER - Cooperação será a chave para avançar hoje, Câncer! Tudo deve fluir melhor se você se aliar a pessoas que têm os mesmos interesses e objetivos. Essas boas energias também envolvem os relacionamentos pessoais, que seguem protegidos. E o amor segue blindado! Cor: AMARELO Palpites: 33, 14, 23



LEÃO - A Lua reforça sua disposição, e pode aproveitar esse pique para terminar qualquer tarefa que ficou pendente nos últimos dias. Sua dedicação tem tudo para ser recompensada! A saúde pode se beneficiar se tiver um cuidado maior da sua parte com o seu corpo. As coisas devem correr bem no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 06, 23



VIRGEM - A Lua em seu paraíso astral promete uma dose extra de sorte! E o astral será perfeito para exercitar seu lado sociável e brilhar em tarefas que exigem criatividade. Aproveite seu charme e simpatia para expandir seus contatos profissionais. As estrelas reforçam o romantismo no amor. Cor: ROSA Palpites: 22, 42, 51



LIBRA - O astral é mais do que favorável para tudo o que envolve a família ou sua casa. Seu bom–senso se destaca, e você vai dar um show de organização. Se está procurando emprego, alguém da família pode dar uma mãozinha. No amor, seu lado ciumento pode crescer, então é melhor ter cuidado. Cor: BRANCO Palpites: 29, 47, 20



ESCORPIÃO - A Lua avisa que você vai dar um show de comunicação! É um bom momento para resolver mal–entendidos e melhorar sua popularidade. Mais tarde, passeio, viagem rápida ou encontro com a galera promete animar os momentos de lazer. Astral bem divertido no amor. Cor: DOURADO Palpites: 37, 03, 01



SAGITÁRIO - As finanças contam com good vibes, e você começa o dia com muito foco para conquistar algo que sempre quis, seja para o lar ou na vida profissional. Seu tino comercial também se destaca e pode identificar uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Cuidado com ciúmes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 57, 12, 18



CAPRICÓRNIO - Seu carisma se destaca e ajuda a manter uma boa relação com as pessoas ao seu redor, sejam colegas, clientes ou amigos. Você vai contar com uma dose extra de energia para correr atrás dos seus interesses, mas a sua habilidade para se comunicar também será um trunfo valioso no final do dia. Seu charme ajuda a movimentar o amor. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 21, 18



AQUÁRIO - Com a Lua infernizando seu astral, a dica é encarar as tarefas dia dia a dia com coragem e determinação, inclusive no trabalho. Ouça sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada. O amor pode trazer grandes emoções. Cor: PINK Palpites: 24, 32, 06



PEIXES - O trabalho pode apresentar novas oportunidades de viver experiências diferentes e de dar aquele chega pra lá na rotina. Um sonho antigo pode ser colocado em prática, então ligue suas antenas e não deixe uma boa oportunidade passar batida! O carinho segue em alta no amor. Cor: VERDE Palpites: 08, 33, 42