Horóscopo 04.12: redobre os cuidados no dia de hoje

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (4), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia começa um pouco tenso e pode ser complicado manter o foco no serviço, especialmente se você se distrair com facilidade. A boa notícia é que vai ter energia de sobra para colocar as mãos na massa e resolver qualquer pepino que surgir pelo caminho! O amor conta com boas energias. Cor: MARROM Palpites: 17, 51, 15



TOURO -Embora você comece o dia mais otimista, as estrelas pedem cautela com alguns planos e projetos profissionais, Touro. Ainda bem que o astral melhora no final da tarde e você terá energia e otimismo para encarar o trabalho. No amor, invista no bom humor, saia da rotina! Cor: PRETO Palpites: 60, 23, 51



GÊMEOS - Com alguns astros se desentendendo hoje, pode sobrar para os relacionamentos em geral, que passam por altos e baixos. Se quiser evitar atritos com pessoas próximas, é melhor pegar mais leve nas críticas, inclusive no trabalho. A paixão promete esquentar a intimidade no amor. Cor: LARANJA Palpites: 55, 48, 37



CÂNCER - O céu fica tenso hoje, e você vai precisar redobrar o cuidado! Então, nada de marcar bobeira na hora de cuidar das tarefas. Ainda bem que as coisas melhoram no final da tarde e são os relacionamentos que vão sair ganhando. Uma dose extra de romance anima o amor. Cor: ROXO Palpites: 54, 27, 48



LEÃO - O céu fica meio tenso, e há risco de se desentender com outras pessoas. Faça o possível para não perder a paciência e foque nas tarefas mais importantes. A saúde pede atenção, e você pode pensar em fazer algumas mudanças ou abandonar velhos hábitos. No amor, tenha paciência. Cor: PRATA Palpites: 27, 45, 56



VIRGEM - Há sinal de torta de climão em casa, e vai ser difícil manter a harmonia. O jeito é redobrar a atenção para que isso não atrapalhe sua concentração no trabalho. Mas o astral melhora, e o céu envia uma dose extra de sorte para colocar tudo nos eixos! Fortes emoções no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 36, 54, 09



LIBRA - Tudo o que envolva comunicação vai precisar de atenção redobrada, porque as chances de fazer confusão ou de pintar mal–entendido não são pequenas. Ainda bem que o astral melhora no final do dia e vai sobrar energia para resolver qualquer pendência. Clima sussa no amor. Cor: LILÁS Palpites: 02, 25, 61



ESCORPIÃO - As finanças precisam de cautela extra, Escorpião, porque a vontade de comprar tudo o que vê pela frente pode falar mais alto. Mas as estrelas avisam que as coisas entram nos eixos aos poucos e até o trabalho deve fluir melhor à tarde. Não economize no charme no amor! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 38, 16, 34



SAGITÁRIO - Há sinal de altos e baixos em relações, então pegue leve para evitar atritos com as pessoas, seja no trabalho ou em casa. Mas também trago boas notícias: o astral melhora no final da tarde e as finanças prometem ser o grande destaque de hoje. Cuidado com o ciúme no amor. Cor: AZUL Palpites: 48, 39, 18



CAPRICÓRNIO - O céu fica tenso, e ficar no seu canto, cuidando de tarefas que podem ser feitas a sós, será a melhor pedida para evitar complicações. Ainda bem que as coisas melhoram no final da tarde e você pode esclarecer qualquer confusão com uma boa conversa. Bom astral turbinado no amor. Cor: GOIABA Palpites: 10, 28, 12



AQUÁRIO - As amizades podem passar por momentos de tensão, então é melhor separar as coisas, especialmente se envolver dinheiro. Também há risco de prejuízo se querer arriscar demais. Ainda bem que o astral fica mais tranquilo à tarde! No amor, pegue leve no ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 02, 61, 47



PEIXES - Você conta com uma dose extra de ambição, Peixes, mas faça um esforço para não perder a paciência e pense duas vezes antes de criticar os outros. Mas as coisas melhoram à tarde, e você vai agir de maneira mais generosa com os outros. A sintonia é perfeita no amor! Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 13, 14, 32