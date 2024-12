Recife recebe primeiro polo LGBTQIA+ durante o réveillon, com a Virada Transforma Pride 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gratuito e inclusivo, o evento vai acontecer próximo ao posto 4 da orla da praia do Pina, a partir das 22h, na passagem do ano novo

O Recife receberá pela primeira vez na sua história, uma programação voltada para o público LGBTQIA+ durante o réveillon. A Virada Transforma Pride 2025 pretende reunir todas as pessoas que desejam celebrar a passagem do ano novo em um ambiente seguro e inclusivo.

O evento é organizado pelo Transforma Pride, movimento que vem fomentando o empreendedorismo, a arte, a cultura e o turismo na região Nordeste. O organizador, Henrique Guerra, destaca que a criação de um espaço como esse é uma resposta à exclusão frequente de artistas nordestinos LGBTQIA+ das grades de eventos, frequentemente controladas por um mercado monopolizado por empresários heteronormativos.

"Temos uma cena rica de talentos, como Diva Menner, Ciel, Luana, Gabi Lima, Juan Guian entre tantos outros, que acabam migrando para outros estados em busca de oportunidades. Não só os empresários, mas também nossa própria cultura e movimento precisam aprender a valorizar a música boa, os artistas de qualidade e a diversidade que formam o coração dessa terra", enfatiza.

Com entrada gratuita, a Virada Transforma Pride 2025 contará com apresentações de artistas LGBTQIA+ locais e nacionais, DJs, uma vibrante queima de fogos realizada pela prefeitura do Recife e uma programação cultural rica que celebra a autenticidade e a pluralidade da comunidade.

Marco para Recife e o Nordeste

A iniciativa também coloca Recife como referência na promoção da diversidade e da inclusão, um exemplo que pode ser seguido por outras cidades do Brasil. "Recife sempre foi berço de cultura e resistência, mas ainda faltava um espaço significativo para a celebração LGBTQIA+ em um momento tão simbólico como o réveillon. Com a Virada Transforma Pride, estamos criando algo que vai inspirar outros estados a enxergarem o valor da nossa comunidade", ressalta Henrique.

Além disso, o evento tem o potencial de impulsionar a economia local, gerando oportunidades para artistas, fornecedores e profissionais envolvidos na produção. "A Virada Transforma não é só um palco para talentos. É também uma fonte de renda e visibilidade para quem trabalha nos bastidores. E essa cadeia produtiva é parte do que faz este movimento tão importante: quando investimos em diversidade, todos ganham", afirma.

Do Recife para o mundo

Henrique também aponta que a Virada Transforma Pride é mais do que um evento local; é uma janela para o mundo. "Tenho rodado os quatro cantos do planeta, e sempre vejo como a arte, a música e a cultura LGBTQIA+ são celebradas em grandes festivais internacionais. Por que não aqui? O Nordeste tem tudo para ser referência global, mas, para isso, precisamos parar de exportar nossos talentos por falta de espaço. Devemos reconhecê-los, valorizá-los e colocá-los no lugar de destaque que merecem."

O evento, que já nasce como um marco, também levanta uma reflexão sobre o futuro. "Essa é apenas a primeira edição, mas o impacto vai ressoar por muito tempo. Queremos que a Virada Transforma cresça, se expanda e inspire outras cidades a seguirem o mesmo caminho. Não é apenas sobre festa, é sobre criar uma cultura de inclusão, respeito e reconhecimento", conclui Henrique.

SERVIÇO:

EVENTO: Virada Transforma Pride 2025

QUANDO: 31 de dezembro de 2024

LOCAL: Posto 4, Praia do Pina, Recife

HORÁRIO: A partir das 22h