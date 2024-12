Grupo Tapete Voador encerra circulação de espetáculo inédito "Reza Lenda" no Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O duo pernambucano Tapete Voador levou para Belo Jardim, no Agreste, uma série de apresentações inéditas entre os dias 19 e 23 de novembro, com encerramento neste 6 de dezembro (sexta-feira), no Instituto Conceição Moura, às 14h.

O espetáculo "Reza a Lenda" explora as ricas lendas populares de Pernambuco, trazendo nove canções autorais que dão vida a personagens como Comadre Florzinha, João Galafuz, Palhaço do Coqueiro, entre outros. Uma experiência única que mistura música e tradição, encantando o público com histórias da cultura local, em uma apresentação completamente gratuita.

Com acessibilidade para surdos e cegos, os shows contam com intérprete de libras e uma caixa tátil. Ludicamente apelidada de "Caixa Mágica", a engenhoca conta com todos os personagens e elementos, dos shows, fazendo ligação com as histórias para uma vivência ainda mais completa e imersiva.

Sobre o grupo

Milla Puntel e Bruna Peixoto formam o duo pernambucano Tapete Voador - THAIS MOURA/DIVULGAÇÃO

Formado por Mila Puntel e Bruna Peixoto, o duo trabalha reunindo música, narração e teatro e costuma utilizar em suas apresentações, recursos cênicos que auxiliam na construção de narrativas que possibilitam às crianças a aguçar a sua imaginação.

A encenação também conta com o percussionista Manoel Malaquias e o ator e intérprete de Libras Anderson Andrade, garantindo uma experiência inclusiva e cativante. Antes de cada apresentação, haverá uma atividade tátil para promover a interação com o público e, após os espetáculos direcionados às escolas, um bate-papo com a plateia enriquecerá ainda mais o aprendizado cultural.

Reza a lenda conta com 60 minutos de duração que transporta o público para um universo repleto de fantasia, cultura e música, fortalecendo o vínculo com o rico folclore pernambucano.

SERVIÇO

"Reza a Lenda", do Tapete Voador

Onde: Instituto Conceição Moura (R. Mal. Deodoro, Centro, Belo Jardim)

Quando: sexta-feira (6), às 14h

Quanto: Gratuito