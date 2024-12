Horóscopo 5.12: Lua entra no seu paraíso astral. Fique atento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quinta-feira (5), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua brilha em Aquário, e avisa que seu lado esperançoso e sonhador estará mais forte do que nunca, Áries. Mas não esqueça que é preciso se mexer para correr atrás do que deseja, então não conte apenas com a sorte e faça a sua parte! O amor conta com altas doses de carinho. Cor: ROSA Palpites: 20, 11, 34



TOURO -Se depender da Lua, você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito. O dia será ideal para se concentrar na vida profissional, montar planos para o futuro e encontrar maneiras de se destacar na carreira. No amor, vá devagar nas cobranças. Cor: PRETO Palpites: 19, 16, 36



GÊMEOS - A Lua brilha em Aquário, Gêmeos, destacando seu desejo de se livrar da rotina e viver novas experiências. O astral é perfeito para começar um curso ou aprender coisas novas para melhorar seu desempenho na vida profissional. Já o amor fica movimentado! Cor: AMARELO Palpites: 27, 21, 03



CÂNCER - O dia promete ser agitado, mas no bom sentido. Você vai mostrar mais disposição para lidar com mudanças, inclusive no trabalho! O astral também é favorável para meditar, aprender mais sobre si mesmo e encerrar um ciclo para dar início a algo novo. No amor, evite exagerar no ciúme. Cor: VERDE Palpites: 33, 51, 23



LEÃO - A Lua entra em Aquário e avisa que esta quinta será perfeita para focar em seus relacionamentos, Leão. É um bom momento para melhorar a convivência com todo mundo, inclusive no trabalho. O amor segue protegido, desde que faça sua parte para mante a paz. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 15, 33



VIRGEM - Se quiser dar conta do serviço, você vai precisar fazer esforço. A boa notícia é que os resultados prometem ser melhores do que esperava! Mas a saúde talvez precise de alguns cuidados, então ouça o seu corpo, ok? A rotina dá as caras no amor, mas isso não é algo ruim. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 33, 23, 59



LIBRA - Com a chegada da Lua ao seu paraíso astral, você conta com uma dose extra de simpatia para lidar com as pessoas próximas. Também há sinal de good vibes para entrar em contato com os amigos, tanto na vida profissional quanto pessoal. No amor, há sinal de muita diversão! Cor: SALMÃO Palpites: 25, 45, 43



ESCORPIÃO - Se depender da Lua, que entra em Aquário, os assuntos familiares e de casa vão ocupar boa parte da sua atenção. Mas talvez tenha que se esforçar mais para equilibrar a vida profissional e familiar, beleza? No amor, pegue leve no ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 43, 54, 36



SAGITÁRIO - A chegada da Lua a Aquário destaca suas habilidades de comunicação! E uma boa conversa será seu maior trunfo para conquistar o que deseja. Mas à tarde, é melhor redobrar a atenção porque a chance de se distrair no serviço será maior. O sucesso é garantido no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 01, 10, 39



CAPRICÓRNIO - Sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças e isso pode trazer ótimos resultados para o seu bolso, Caprica. Claro que será preciso esforço e muito foco, mas há chance de encontrar boas oportunidades de lucro! O amor se fortalece. Cor: PINK Palpites: 33, 23, 15



AQUÁRIO - A Lua em seu signo promete muito pique para você cuidar de assuntos pessoais. Aproveite para deixar suas tarefas em dia! À tarde, talvez não seja tão fácil se entender numa boa com outras pessoas: tente ceder um pouco. Deixe a implicância de lado no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 46, 01



PEIXES - Com a Lua infernizando seu astral nesta quinta, o desejo de desacelerar e ficar no seu canto tem tudo para crescer. Mas pega essa dica: tudo que depende do seu esforço deve se desenrolar com alguma facilidade, então organize seus interesses. Tudo ok no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 30, 10, 19