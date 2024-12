Moradores do Pina e Brasília Teimosa têm sessão especial da exposição "O Auto de Ariano – O Realista Esperançoso"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um encontro de gerações de fãs de Ariano Suassuna, cerca de 200 jovens e idosos atendidos pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira (5) em uma sessão especial do “O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso”, em cartaz no RioMar Recife. O público foi formado por moradores das comunidades do Pina e Brasília Teimosa, que tiveram oportunidade de embarcar em uma viagem pela cultura popular, na maior exposição imersiva já montada sobre um artista brasileiro.



A aposentada Assunção Araújo, de 67 anos, registrou com fotos e vídeos cada detalhe das salas que compõem a exposição. “Ariano é muito inspirador. Já acompanhava no Tik Tok trechos de suas famosas aulas-espetáculos e me divirto muito com suas histórias. Aqui pude conhecer o lado mais humano de Ariano, sua dor pela perda do pai e seu amor pela esposa”, relata.



A estudante Vitória Helena, de 19 anos, também estava atenda a cada detalhe e se emocionou com o acervo. “Já conhecia Ariano pelas aulas de literatura da escola e pelo filme O Auto da Compadecida. Conhecer esse outro lado do artista, uma pessoa sonhadora, com suas dores e seus amores, o torna ainda mais popular, onde a gente se reconhece nele”, conta a jovem estudante de Ciências da Computação, ex-aluna do pré-universitário oferecido pelo IJCPM.



A coordenadora do IJCPM, Alexsandra Silva, fala da importância da experiência cultural dentro do trabalho multidisciplinar desenvolvido com o grupo durante as atividades oferecidas pelo Instituto. “O acesso à arte amplifica nossas experiências sensoriais, potencializa nossa criatividade e amplia nosso repertório. Isso é importante para todas as idades”, destaca.



SOBRE A EXPOSIÇÃO



Em uma área de 1,2 mil metros quadrados, são 13 ambientes que reúnem tecnologia, cenografia detalhada e acervo pessoal para transportar os visitantes para o universo criativo e emocional de Suassuna. A exposição é realizada pela Luzzco, com apoio do RioMar Recife, e curadoria com participação do neto mais velho do artista, João Suassuna.



Nela são expostas obras que não tinham sido vistas pelo público até então, como manuscritos, fotos raras, trechos de peças teatrais e vídeos. A exposição está dividida em cinco atos imersivos, além da introdução. Ato I: Amor pela poesia; Ato II: Amor pela sua aldeia; Ato III: Amor da vida; Ato IV: Amor que contagia e Ato V: Amor imorrível.



SOBRE O IJCPM



O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social atua para o desenvolvimento intelectual e profissional de jovens de 14 a 24 anos, moradores de comunidades do entorno dos empreendimentos do Grupo JCPM, com seis unidades distribuídas em quatro capitais do Nordeste: Aracaju, Fortaleza, Recife e Salvador. Desde 2009, quando foi criado, já foram atendidas mais de 67 mil pessoas, com ações focadas em elevação de escolaridade, empregabilidade, inclusão e diversidade, formação cidadã, mundo digital e saúde e bem-estar. No Recife, a instituição funciona no RioMar, atendendo às comunidades do Pina e Brasília Teimosa, incluindo ações para pessoas 60+, com o Projeto Bem-Viver.