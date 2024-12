Resumo das novelas, 06/12: Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi, em Mania de Você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h30) Quando Me Apaixono

Antes de morrer, Dona Carla tenta dizer à filha que Jôse e Josefina são a mesma pessoa, mas é tarde. Augusto diz a Roberta que precisa ser mais prudente pois Renata esteva a ponto de vê-la saindo do quarto dele. Padre Severino pede a Jerônimo que reúna todos os empregados da fazenda e informa que Álvaro está morto. Roberta conta a Renata que Matias lhe pediu o divórcio e afirma que não pretende se divorciar. Roberta chantageia Augusto e ameaça contar a Renata que eles são amantes. Ezequiel conta a Alzira que Álvaro foi assassinado na prisão e que seu velório será em “A Bonita”. Josefina telefona para Antônio e exige que ele descubra se dona Carla conseguiu contar para Regina o que descobriu. Matias diz ao pai que o banco ampliou o crédito da empresa e agora poderão resolver todos os problemas causados por Branca. Daniel ajuda a polícia a preparar uma armadilha para Branca. Renata aparece no velório de Álvaro. Surpreso com sua presença, Jerônimo diz que ela não é bem-vinda na fazenda.

(20h45) A Caverna Encantada

Fafá diz a Goma que conseguiu uma proposta imperdível com a Rock N'Bolly para vender as balas, mas Goma recusa a proposta. Elisa autoriza Gabriel, Pilar e Tonico a fazerem um passeio com as crianças na cidade. No Pet Shop, César aconselha Cristina a escrever sobre animais em uma coluna jornalística; Elisa chega no momento e vê o namorado abraçado com Cristina, já acreditando na traição. Norma se junta a eles no Pet Shop e declara que César mudou completamente Elisa, deixando-a indisciplinada; a diretora acaba fazendo terapia de casal com os dois. Felipe e Rui desaparecem do passeio e invadem a casa de Shirley e Wanda. Goma lê a notícia que Sr. Chicleto, seu concorrente, fechou um negócio bilionário com a Rock N'Bolly. Felipe e Rui amarram Shirley e Wanda, e exigem o escafandro.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Rúben se choca com o pedido de Israel e José se aproxima de seu novo destino.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Basílio não cai na armadilha de Lígia, e se faz de ofendido. Beatriz repreende a atitude de Lígia, e Glorinha e vai atrás de Basílio. Beatriz afirma a Basílio que não tem dúvidas de que Beto o agrediu. Iolanda expulsa Ulisses de sua casa. Beatriz confronta Beto. Zélia furta um comprimido de Clarice e coloca na bebida de Orlando. Glorinha pede perdão a Beatriz. Teresa descobre que Jacira a estava enganando sobre sua saúde. Basílio conta a Maristela sobre o plano de Lígia. Maristela convence Juliano a contratar Basílio como motorista da Perfumaria Carioca. Orlando sente fortes dores de cabeça após tomar o remédio, e Zélia tenta descobrir por que Maristela medica Clarice. Beatriz descobre que Clarice tem documentos falsos.

(19h40) Volta Por Cima

Madalena e Doralice desconfiam do bilhete anônimo. Miranda confirma a suspeita de Cida. Roxelle não consegue resistir a Chico. Violeta exige que Rique contrate Madalena para fazer a festa de apresentação de Osmar e de reinauguração do galpão do Dragão Suburbano. Cida vai à sua primeira consulta com o psicólogo. Jão leva Gigi para sua casa. Jin se preocupa quando Min-Ji avisa que seu paradeiro será divulgado. Doralice procura Osmar e se surpreende ao encontrar Tereza trabalhando para o irmão. Miranda entrega novos comprimidos para Nando. Silvia tenta convencer Belisa a revelar seu segredo. Doralice pede para Rique recontratar Tereza como costureira. Cacá passa mal e liga para Jão, que pede para Madalena acompanhá-lo.

(21h25) Mania de Você

Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi. Rodhes acolhe Luma ao ouvir sua história. Rudá pede ajuda de Marcel. Mavi ameaça Volney. Gael e Iarlei criticam Robson por ele estar enganando Fátima. Robson se diverte observando Fátima esperar pelo admirador secreto. Luma pede ajuda a Rodhes para levá-la até Rudá e Viola. Iberê observa Rudá fazendo uma surpresa a Viola.