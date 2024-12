Horóscopo 07.12: disposição para se livrar dos incômodos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (7), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Vênus entra em Aquário e traz à tona seu lado mais sonhador e solidário. E com a Lua em seu inferno astral, o desejo de repensar algumas coisas pode crescer. Confie em sua sensibilidade e preste atenção ao seu sexto sentido, assim tudo entra nos eixos. No amor, abra o jogo sobre o que quer. Cor: BEGE Palpites: 53, 60, 44



TOURO -A Lua em Peixes garante que sua imaginação estará a mil hoje! Boas ideias e disposição serão seus maiores trunfos. E pode confiar nos seus instintos, que ficam super afiados! Aguarde novidades e surpresas no amor! Cor: VIOLETA Palpites: 04, 23, 05



GÊMEOS - A chegada de Vênus a Aquário promete ótimas energias para quem tem planos de viajar ou curtir bons momentos com a galera neste sábado. Seu lado ambicioso também se destaca e você não vai poupar esforços para atingir seus objetivos. Pode surgir um ou outro atrito no amor, mas nada que abale a relação. Cor: AZUL Palpites: 47, 16, 02



CÂNCER - As viagens contam com as melhores vibes neste fim de semana, bebê, e você só vai ficar em casa se quiser! Aproveite o astral favorável para investir nos estudos, iniciar um curso ou matar a saudade dos amigos que estão longe. O amor também promete momentos de descontração. Cor: DOURADO Palpites: 30, 46, 57



LEÃO - Neste sábado, você conta com muita disposição para se livrar de tudo o que vinha te incomodando nos últimos tempos. Vale tirar um tempinho para repensar a carreira e os seus planos a longo prazo. E Vênus passa a proteger seus relacionamentos, especialmente o amor. Cor: PRETO Palpites: 31, 04, 06



VIRGEM - Vênus entra em Aquário e garante energia extra pra você encarar qualquer atividade de rotina que pintar pela frente! A Lua promete good vibes para as relações, então deixe a solidão de lado e aproveite para rever as pessoas amadas. Astral alegre e descontraído no amor! Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 40, 49, 14



LIBRA - A Lua em Peixes promete destacar seu lado responsável e esforçado hoje, especialmente se precisa encarar o batente. Mas a melhor notícia é a chegada de Vênus ao seu paraíso astral, o que garante uma dose extra de sorte hoje. O amor tem tudo para ficar mais animado. Cor: BRANCO Palpites: 60, 15, 53



ESCORPIÃO - Vênus envia good vibes para os seus assuntos familiares, e você pode curtir momentos pra lá de agradáveis na companhia dos parentes. E com a Lua entrando em seu paraíso astral, o sábado conta com as melhores energias para você sair e curtir com os amigos. Sua estrela deve brilhar no amor! Cor: ROXO Palpites: 12, 39, 09



SAGITÁRIO - A Lua avisa que boa parte da sua atenção deve se voltar para a família hoje. Aproveite para resolver qualquer pendência em casa. Vênus destaca seu lado comunicativo, e tudo que envolve deslocamentos e conversas deve correr bem. Boas energias no amor. Cor: AZUL Palpites: 12, 57, 27



CAPRICÓRNIO - A chegada de Vênus em sua Casa da Fortuna reserva as melhores surpresas, especialmente envolvendo dinheiro. A companhia dos amigos e de pessoas mais próximas animam os momentos de lazer. O amor ganha mais leveza e diversão. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 36, 54



AQUÁRIO - Com Vênus brilhando em seu signo a partir de agora, seu charme e encanto serão imbatíveis! E as finanças ganham destaque com as energias positivas da Lua. O astral é perfeito para investir na sua casa, comprar algo que deseja há tempos e deixar tudo do jeito que sempre sonhou. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 03, 12, 39



PEIXES - A entrada da Lua em seu signo promete uma dose extra de energia pra encarar qualquer parada que surgir pela frente. Ótimo astral para cuidar dos seus interesses, investir em um curso e definir algumas prioridades em sua vida. As estrelas prometem movimentar o amor. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 54, 10