Horóscopo, 8/12: Domingo, as amizades contam com boas energias logo cedo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Se depender das estrelas, você pode buscar paz e sossego, principalmente para conseguir manter suas emoções sob controle. Mas o astral muda ao longo do dia e é melhor redobrar a atenção com fofoca ou pessoas que podem trair sua confiança quando menos espera. No amor, evite assuntos delicados. Cor: LILÁS Palpites: 16, 20, 52

TOURO

As amizades contam com boas energias logo cedo. Aproveite para curtir por aí, viajar e aproveitar ao máximo! Mas isso muda ao longo do dia. Aí, é melhor ir com calma, porque há sinal de prejuízo se misturar amizades com dinheiro. Tenha cuidado no amor. Cor: AMARELO Palpites: 60, 32, 53

GÊMEOS

Você começa o dia com a sua popularidade a mil! Vale reservar um tempo para fazer planos a longo prazo, e até tomar algumas decisões bem sérias. Mas nem tudo é perfeito, e você vai precisar de paciência para lidar com algumas cobranças ou críticas. Pegue mais leve no amor. Cor: CINZA Palpites: 06, 53, 44

CÂNCER

O dia será ideal para quem tem planos de cair na estrada e visitar lugares novos. Se tiver a chance de passear, encontrar os amigos ou até reunir o pessoal em casa, vá em frente! O importante é aproveitar o dia de folga para relaxar e se livrar do estresse do dia a dia, Câncer. O amor promete novidades. Cor: ROSA Palpites: 42, 32, 22

LEÃO

Seu lado sensível e intuitivo está na potência máxima e pode mandar avisos importantes. O dia será marcado por algumas mudanças, inícios e encerramentos. Uma briga ou até o rompimento de uma amizade não está descartado se não tiver cuidado. A paixão ajuda no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 05, 23

VIRGEM

O domingo começa com ótimas energias para os seus relacionamentos, tanto no amor quanto na vida pessoal. Ficar na companhia das pessoas queridas será a melhor pedida, mas é melhor pegar leve e conversar numa boa se não está feliz com algumas coisas. Tente driblar o ciúme no amor. Cor: PRETO Palpites: 14, 31, 58

LIBRA

Se depender das estrelas, vai se sair melhor do que espera ao lidar com as tarefas do dia a dia. Também vale cuidar melhor da sua saúde. Talvez seja preciso um esforço extra para evitar que a rotina incomode os momentos de lazer, mas você vai dar a volta por cima. Cuidado com as palavras no amor. Cor: VERDE Palpites: 24, 15, 31

ESCORPIÃO

A Lua segue em seu paraíso astral, prometendo as melhores vibes. Mas o céu também manda avisos, principalmente com dinheiro. A boa notícia é que ainda dá para fechar o final de semana em paz com todo mundo. Você conta com uma dose extra de charme no amor! Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 59, 42, 51

SAGITÁRIO

A Lua segue destacando assuntos antigos ou de família. O dia será perfeito para encontrar paz no seu cantinho, então agarre a chance de colocar os pés pro alto. À tarde, há risco de bater de frente com o pessoal se não tiver cuidado, então tente ser mais flexível. Pegue leve no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 43, 45

CAPRICÓRNIO

Você começa o domingo mais falante, com muito pique para passear, embarcar em uma viagem ou dar um rolê por aí para respirar ar puro. Melhor ter cuidado ao lidar com assuntos corriqueiros, porque talvez nem tudo saia como planejado. No amor, fuja de assuntos delicados. Cor: LARANJA Palpites: 48, 01, 10

AQUÁRIO

Sua habilidade para lidar com dinheiro tem tudo para se destacar. Se está pensando em adiantar as compras de final de ano, vá em frente! Mas a dica é ter cautela porque o risco de exagerar e gastar demais é real oficial. Cuidado com cobranças no amor. Cor: CREME Palpites: 59, 60, 05

PEIXES

Você começa o domingo dando um show de confiança na hora de perseguir seus objetivos e curtir seus passatempos preferidos. No final da manhã, porém, pode pintar torta de climão em casa e há risco de bater de frente com um familiar. Astral leve e animado no amor, mas pegue leve no ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 56, 47, 18