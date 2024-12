Resumo das novelas, 9/12: Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa, em Volta por Cima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Antes de morrer, Dona Carla tenta dizer à filha que Jôse e Josefina são a mesma pessoa, mas é tarde. Augusto diz a Roberta que precisa ser mais prudente pois Renata esteva a ponto de vê-la saindo do quarto dele. Padre Severino pede a Jerônimo que reúna todos os empregados da fazenda e informa que Álvaro está morto. Roberta conta a Renata que Matias lhe pediu o divórcio e afirma que não pretende se divorciar. Roberta chantageia Augusto e ameaça contar a Renata que eles são amantes. Ezequiel conta a Alzira que Álvaro foi assassinado na prisão e que seu velório será em “A Bonita”. Josefina telefona para Antônio e exige que ele descubra se dona Carla conseguiu contar para Regina o que descobriu. Matias diz ao pai que o banco ampliou o crédito da empresa e agora poderão resolver todos os problemas causados por Branca. Daniel ajuda a polícia a preparar uma armadilha para Branca. Renata aparece no velório de Álvaro. Surpreso com sua presença, Jerônimo diz que ela não é bem-vinda na fazenda.

(21h05) A Caverna Encantada

Pensando em se livrar das dívidas, Fafá decide ir embora de Milagres. Além de trabalhar no Pet Shop, Cristina começa a carreira no jornal Notícias Milagrosas. Goma sente falta de Fafá e imagina como seria a vida se ela tivesse ficado em Milagres; ele também fantasia o sucesso de Lolipopus ao lado de Fafá no Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. Dalete avisa a Elisa que Felipe e Rui estão trancados na casa de Shirley e Wanda fazendo pegadinha; ela se sente culpada. Do lado de fora da casa, Norma, Gabriel, Pilar, Tonico, Isadora e Pedro fazem de tudo para resgatar Shirley e Wanda. Felipe pede a anulação dos deméritos em troca das reféns. Pilar consegue entrar na residência e desamarrar as detetives, mas Felipe e Rui fogem no carrinho elétrico delas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José recebe um castigo severo. A conversa com Kamesha frustra Sheshi. Shetep faz uma importante constatação no palácio. José é surpreendido e vê uma nova oportunidade. Jacó sofre com a mentira contada pelos filhos.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Clarice fala sobre sua relação com Zélia para Beatriz, que fica atordoada com a informação. Jacira pede demissão, mas Eugênia recusa. Alfredo tem uma ideia para reaproximar Jacira e Teresa. Celeste desabafa com Vera sobre sua decepção com Mauro. Ulisses ajuda Beto a criar a campanha da Perfumaria Carioca para Beatriz. Heloísa vai à casa de Anita, e Nelson se desespera. Anita apoia Guto. Ana Maria falsifica a assinatura de Iolanda e se matricula nas aulas de capoeira com Ulisses. Nelson negocia com um agiota, e Edu vê. Beatriz acredita que Clarice e Zélia se uniram para dar um golpe na família Alencar.

(19h40) Volta Por Cima

Madalena confirma sua vitória no concurso de decoração de festa. Jin confessa para Tati sua identidade. Gerson convoca uma reunião com todos os contraventores. Gigi convence Chico de que é namorado de Roxelle. Violeta descobre que Osmar desafiou Gerson. Jão se aconselha com Sidney. Doralice convida Osmar para a premiação de Madalena. Madalena fica decepcionada quando Jão avisa que não comparecerá a sua premiação por causa de Cacá. Violeta se surpreende quando Marco chega para dar um recado de Gerson para Osmar. Jão conta para Cacá que Chico é ex-noivo de Madalena. Madalena hostiliza Osmar.

(21h20) Mania de Você

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.