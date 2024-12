Festival de música erudita Virtuosi Rafael Garcia celebra a diversidade sonora feminina no Teatro de Santa Isabel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Musicistas da França, Polônia, Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Brasil se apresentam no Recife, de 11 a 15 de dezembro, com entrada gratuita

O festival de música erudita, Virtuosi Rafael Garcia, capitaneado pela pianista pernambucana Ana Lúcia Altino, chega a sua 26ª edição, de 11 a 15 de dezembro, com o tema “Música por mulheres: celebrando a diversidade feminina”.

Virão pela primeira vez ao evento,

a pianista francesa Vanessa Wagner;

a pianista polonesa Karolina Nadoslka;

a soprano e pianista canadense/alemã Rachel Fenlon;

a soprano americana Breanna Sinclairé.

Brasileiras também estarão no Virtuosi: o Trio Capitu, com a flautista Sofia Ceccato, a oboísta Janaína Perotto e a fagotista Ariana Mendonça, faz aqui sua estreia; além de duas veteranas no festival, a violinista Betina Stegmann (argentina radicada no Brasil) e a pianista Ana Lúcia Altino.

O 26º Virtuosi Rafael Garcia homenageia o grande violoncelista pernambucano Antonio Meneses (1957-2024), falecido em agosto deste ano. Meneses participou de várias edições do festival como solista, recitalista e camerista, inclusive já tendo sido o homenageado do sétimo Virtuosi.

A reverência ao músico acontecerá no encerramento do evento, dia 15 de dezembro, quando Leonardo Altino, também violoncelista pernambucano, apresentará as “6 Suites para Cello Solo”, de Bach, em referência ao último álbum gravado por Antonio, lançado em dezembro de 2023.

Ana Lúcia Altino, organizadora do evento destaca três momentos desta edição: “A pianista francesa Vanessa Wagner, com obras exclusivamente de compositoras mulheres; o recital da pianista e soprano Rachel Fenlon, que simultaneamente tocará e cantará o ciclo ‘Winterreise’, de Schubert; e Breanna Sinclaire, primeira soprano trans a se apresentar com a Orquestra Sinfônica de São Francisco e no Virtuosi e que, aqui, será acompanhada pela Orquestra Jovem de Pernambuco sob a batuta do maestro Nilson Galvão”, diz a pernambucana, que também fala sobre a solidez do Virtuosi.

“Um festival que atinge 26 anos mostra que conseguiu estabelecer-se como parte importante do cenário cultural, ganhando reconhecimento não apenas local, mas nacional e internacional.

Manter um evento de música erudita por esse período requer grande comprometimento e paixão pela arte, dedicação enorme à promoção da música. Ao longo desse tempo, o festival desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento e na educação de músicos, estudantes e apreciadores de música clássica. Criou e manteve um público, inspirou novas gerações de músicos.

Evoluiu na programação, atraiu novos artistas, mostrou a capacidade de se adaptar às mudanças no cenário musical e soube afirmar sua relevância”, enfatiza a pianista que, ao lado de seu marido, o maestro Rafael Garcia, falecido em 2021, idealizou o Virtuosi.

Convocatória e masterclass

Imagem de Rafaele Andrade, que participará do festival de música erudita, Virtuosi Rafael Garcia que celebra a diversidade sonora feminina com concertos inéditos no Teatro de Santa Isabel, no Recife - Pieter Kers

Este ano, o Virtuosi dará oportunidade a três solistas, selecionados via convocatória, de integrarem a grade do festival no Santa Isabel. Rafhael Soares, no eufônio, apresenta-se antes do concerto do Duo Stegmann/Altino, dia 12.

Helder Passinho, no trompete, subirá ao palco antes da apresentação do Trio Capitu, dia 13. E Alexsandra Tenório, clarinete, encanta o público antes do recital da pianista Vanessa Wagner, dia 14.

E dentro da programação desta edição, serão realizadas masterclasses de flauta, oboé e fagote com as musicistas do Trio Capitu.

Os encontros serão na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, dia 13, das 10h às 12h, com inscrições gratuitas a partir do formulário disponibilizado pelo projeto.

Numa realização da Virtuosi e Ministério da Cultura, o festival tem patrocínio da Prefeitura do Recife, Excelsior Seguros, Embaixada da Polônia no Brasil, dos Consulados da França, Alemanha e Estados Unidos no Recife e da Embaixada do Reino dos Países Baixos.

Programação

Imagem de Rachel Fenlon, que participará do festival de música erudita, Virtuosi Rafael Garcia que celebra a diversidade sonora feminina com concertos inéditos no Teatro de Santa Isabel, no Recife - Clara Evens

26º Virtuosi Rafael Garcia

Concerto: Instrumentista curitibana radicada na Holanda Rafaele Andrade, que cria tecnologias para abordar questões sociais e ambientais.

Dia: 11 de dezembro

11 de dezembro Local: Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical

Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical Hora: às 17

Consertos: Violinista Betina Stegmann, tendo ao piano Ana Lúcia Altino, com programa que reúne vários compositores, de Mozart a Henrique Oswald. Primeiro violino do Quarteto de Cordas da Cidade de SP e professora do Instituto Baccarelli.

Pianista Karolina Nadolska, apresentará um programa de compositores poloneses, tendo Chopin como o principal.

Dias: 12 a 15 de dezembro

12 a 15 de dezembro Local: Teatro de Santa Isabel

Teatro de Santa Isabel Hora: às 19h30

Conserto: Trio Capitu, formado pela flautista Sofia Ceccato, a oboísta Janaína Perotto e a fagotista Ariana Mendonça. Fundado em 2012, o Trio apresenta obras que vão de Haydn a Pixinguinha.

O segundo concerto da noite é da pianista e soprano candense/alemã Rachel Fenlon, que apresentará o ciclo “Winterreise”, de Schubert, ela mesma se acompanhando ao piano e voz.

Dia: 13 dezembro

13 dezembro Hora: às 19h30

Conserto: Pianista francesa Vanessa Wagner, que também se apresenta nas cidades de João Pessoa (dia 12) e Campina Grande (dia 13), traz programa com obras de compositoras mulheres, entre elas Camille Pepin, Gabriela Smith e Caroline Shaw.

Na sequência, a soprano Breanna Sinclairé interpreta árias de Mozart, Offenbach, Puccini, Spontini, Gershwin, entre outros compositores. Breanna será acompanhada pela Orquestra Jovem de Pernambuco que, sob a batuta do maestro Nilson Galvão, também apresentará aberturas de ópera, intercalando com as árias.

Dia: 14 de dezembro

14 de dezembro Hora: às 19h30

Homenagem a Antonio Meneses: Leonardo Altino interpretará as “6 Suites para Cello Solo”, de Johann Sebastian Bach.

Dia: 15 de dezembro

15 de dezembro Hora: às 18h

Entrada franca

Informações: (81) 3203-6023, @virtuosi

www.festivalvirtuosi.com.br