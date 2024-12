Fotografias vencedoras do World Press Photo 2024 integram exposição no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os visitantes da Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife, vão poder contemplar as 129 fotografias vencedoras do 67º World Press Photo 2024, que anualmente reúne destaques do fotojornalismo e da fotografia documental mundial.

A mostra itinerante, que já passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, tem inauguração nesta quarta-feira (11) e fica em cartaz até o dia 9 de fevereiro. A entrada é gratuita.

As obras convidam o público a sair do ciclo efêmero das mídias digitais e a contemplar histórias de forma mais profunda.

"Uma Mulher Palestina Abraça o Corpo de Sua Sobrinha", do palestino Mohammed Salem, é a Foto do Ano pelo 67º World Press Photo 2024 - MOHAMMED SALEM/DIVULGAÇÃO

Entre os destaques, está a Foto do Ano "Uma Mulher Palestina Abraça o Corpo de Sua Sobrinha", do palestino Mohammed Salem, da Agência Reuters.

A imagem representa a perda de uma criança, a luta do povo palestino e as 33000 pessoas mortas na Palestina, além de simbolizar o custo do conflito e a futilidade das guerras.

"À Devira", de Felipe Dana e Renata Brito, foi premiada na categoria formato aberto do 67º World Press Photo 2024 - FELIPE DANA/DIVULGAÇÃO "Seca na Amazônia", de Lalo de Almeida, venceu a categoria Individual da América do Sul do 67º World Press Photo 2024 - LALO DE ALMEIDA/DIVULGAÇÃO

Quatro fotógrafos brasileiros estão entre os expositores: "Seca na Amazônia", de Lalo de Almeida (categoria Individual da América do Sul); "Insurreição", de Gabriela Biló (Menção Honrosa); e Felipe Dana e Renata Brito, com "À Deriva".

Temas

Entre os temas destacados na edição de 2024 estão as guerras em Gaza e na Ucrânia, migração, família, demência e meio ambiente. Este ano, o júri tomou a decisão de incluir, excepcionalmente, duas menções especiais na seleção.

Para o brasileiro Raphael Dias e Silva, curador e gerente da exposição, a organização sempre busca expandir sua presença global. "É uma grande honra estar de novo no Brasil, justamente no ano em que o país conta, pela primeira vez, com quatro ganhadores, demonstrando o reconhecimento internacional da qualidade do fotojornalismo brasileiro", diz.

Mais destaques

Série "Valim-babena", da sul-africana Lee-Ann Olwage para GEO, venceu o 67º World Press Photo 2024 na categoria de Formato Aberto - LEE-ANN OLWAGE/DIVULGAÇÃO A Guerra é Pessoal, da fotógrafa ucraniana Julia Kochetova, venceu o 67º World Press Photo 2024 na categoria de Projetos de Longo Prazo - JULIA KOCHETOVA/DIVULGAÇÃO "Os Dois Muros", do venezuelano Alejandro Cegarra, da The New York Times/Bloomberg, venceu o 67º World Press Photo 2024 na categoria Reportagem do Ano - ALEJANDRO CEGARRA/DIVULGAÇÃO

Na categoria Reportagem do Ano, a série Valim-babena, da sul-africana Lee-Ann Olwage para GEO, aborda a demência, um problema de saúde universal, através das lentes da família e do cuidado.

Na categoria de Projetos de Longo Prazo, o vencedor Os Dois Muros, do venezuelano Alejandro Cegarra, da The New York Times/Bloomberg, apresenta imagens que transmitem emoções profundas em várias jornadas de migração pelo mundo.

O prêmio na categoria Formato Aberto foi para A Guerra é Pessoal, da fotógrafa ucraniana Julia Kochetova, que documenta de forma emotiva a contínua invasão russa na Ucrânia.

Competição

As fotografias expostas foram selecionadas entre 61.062 inscrições de 3.851 fotógrafos de 130 países. São 24 projetos vencedores e seis menções honrosas, totalizando 33 fotógrafos de 25 países.

Para representar melhor uma pluralidade de perspectivas e vozes globais, a World Press Photo introduziu, em 2021, uma nova estratégia de premiação regional, dividindo os trabalhos pelos continentes onde foram produzidos.

Este ano, o concurso premiou quatro categorias: Individual (fotografias individuais); Reportagem (4-10 fotografias); Projetos de Longo Prazo (24-30 fotografias); e Formato Aberto (projetos fotográficos que utilizam diversas mídias e técnicas narrativas).

Ao todo, a World Press Photo 2024 será exibida em mais de 60 cidades ao redor do mundo, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Amsterdã, Londres, Sydney e Cidade do México.

SERVIÇO

World Press Photo 2024

Onde: CAIXA Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Recife)

Quando: de 11 de dezembro de 2024 a 09 de fevereiro de 2025

Horários: Terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h.

Quanto: Entrada franca