Pernambucano de Nazaré da Mata faz apresentação em São Paulo nesta quinta

Pernambucano de Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte do Estado, o cantor e compositor Nailson Vieira faz show nesta quinta-feira (12), às 21 horas, no Sesc Pompeia, em São Paulo. Apresentação faz parte do projeto “Prata da Casa”, que enaltece artistas emergentes da cena alternativa brasileira. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do show.

O jovem músico é reconhecido por mesclar o maracatu rural, a ciranda e o coco de roda à cumbia, ao brega, ao pop.

“É uma alegria muito grande está tocando nesse projeto tão importante para a nova cena musical, é uma visibilidade enorme e é a minha primeira vez tocando pro público de São Paulo. Vai ser inesquecível.”, disse o músico.

Estudante de música da UFPE, jovem, negro e periférico, Nailson Vieira é um autêntico filho da cultura popular de Pernambuco. O músico é, desde os três anos de idade, um brincante do maracatu de baque solto, onde é produtor cultural, trombonista e Presidente de agremiação.

Para o show em São Paulo, Nailson vai acompanhado de sua banda, formada por: Leandro Gervázio na tuba e na guitarra, Guilherme Otávio no trompete e na guitarra e Homero Basílio na Bateria e Conga. No repertório, composições autorais que mesclam elementos de ritmos tradicionais de Pernambuco com a poesia e a cultura popular da tradição da zona canavieira.

SERVIÇO: Nailson Vieira no Sesc Pompeia

Data: quinta-feira (12), às 21 horas

Local: Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93, Pompeia, São Paulo

Ingressos 1 hora antes do show na bilheteria (A partir das 20 horas)