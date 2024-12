Resumo das novelas, 11/12: Branca é presa, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(14h15) Quando Me Apaixono

Roberta está discutindo com Jerônimo e se surpreende ao ver a Dra. Marina. Branca é presa. César conta a Adriana que Branca foi presa e seu pai logo estará em liberdade. Constanza pensa na melhor maneira de descobrir se Jôse e Fina são a mesma pessoa sem que a cunhada desconfie.

Marina está disposta a iniciar um romance com Jerônimo mesmo sabendo que ele ainda não deixou de amar a ex-esposa. Roberta procura a médica e exige que não comente nada sobre o aborto com Jerônimo.

Renata sai à noite para cavalgar e encontra Jerônimo na estrada. Jerônimo acusa Renata de ter apressado o divórcio para se envolver com Augusto. Ela, por sua vez, o acusa de estar se relacionando com a médica. Jerônimo tenta convencer Renata de que Augusto não é uma boa pessoa, mas ela não acredita.

Antônio comunica a Josefina que está indo embora do país e diz estar arrependido de ter se aliado a ela. Gonçalo pede a Regina que marquem a data do casamento e ela concorda.

(21h05) A Caverna Encantada

Shirley e Wanda dão uma chance para Felipe e o ensinam a dobrar roupas. As detetives apresentam o trabalho e itens secretos a Felipe, que fica feliz.

O dono da Lolipopus, Goma Behr, oferece a vaga de volta a Betina com aumento salarial, mas ela recusa e diz que está feliz no Pet Shop Pilar pergunta se Gabriel está namorando, e ele nega. César grava Gabriel em um encontro com Bárbara. Norma autoriza o projeto do jornal, mas declara que a editora-chefe será Anna. Lavínia fica incomodada por Anna ter vantagens no colégio. Pilar chama Gabriel para sair, mas ele recusa.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Sheshi é ovacionado depois de encarar uma verdadeira fera, mas um ataque surpreende a todos.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria. Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão.

Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste. Zélia descobre o nome original de Clarice. Ronaldo é humilhado durante a reunião com Juliano. Beto apresenta sua ideia para a campanha, e Beatriz se emociona.

(19h40) Volta Por Cima

Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson, e Violeta teme pela vida do amado.

Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce. Nando se revolta por ser obrigado a trabalhar na Viação Formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora.

Belisa se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. Yuki se esconde de Marco. Tati decide procurar Jin. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a resposta de Gerson para Osmar. Madalena diz a Doralice que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do Dragão Suburbano.

(21h20) Mania de Você

Viola expulsa Luma da comunidade. Mavi exige que Volney se afaste do resort e da vida de Mércia. Rudá afirma a Viola que a comunidade precisa do dinheiro de Luma.

Cristiano é agredido na prisão. Rodhes acolhe Luma. Hugo desabafa com Robson sobre seu casamento. Fátima rejeita as investidas de Gael. Leidi tem acesso ao celular de Marlete. Luma volta para casa.