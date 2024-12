Baile do Menino Deus reunirá maestros Spok e Forró, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ícones da música pernambucana se encontram no espetáculo natalino no Marco Zero. Lia de Itamaracá também integra a programação; confira

Dois maestros do frevo, reconhecidos pela sonoridade carnavalesca, Spok e Forró se unem no palco do espetáculo “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal” de 2024.

A dupla estará junta pela primeira vez no elenco do espetáculo natalino baseado nos elementos da identidade nacional - encenação criada 41 anos atrás e apresentada, há mais de duas décadas, no Marco Zero do Recife.

Participação do maestro Spok

O maestro Spok faz a estreia em uma das cenas de abertura do Baile. O tocador e saxofonista vai cantar o frevo “Romã, Romã” e recitar versos da música. Spok faz também um solo surpresa e participa de outros momentos da encenação.

“Prepare o lenço para enxugar as lágrimas de mais pura emoção”, avisa o diretor e criador do Baile, o escritor e dramaturgo Ronaldo Correia de Brito.

Para o artista, a escalação é a realização de um sonho alimentado todos os anos a partir de uma lacuna na carreira exposta pelo envolvimento de outros colegas com o Baile.

“Sempre ouvi falar e nunca pude participar. O destino me colocava sempre em situações de desejar estar aqui. Eu encontrava com Silvério [Pessoa] e ele dizia ‘Spok, depois a gente conversa, que vou ensaiar com o Baile’. No outro ano, encontrava Lucas dos Prazeres em um projeto e ele falava ‘Tô indo, vou ensaiar com o Baile’. O maestro Rafael Marques, a cantora Isadora Melo, todo mundo ia, menos eu, até que, neste ano, vou realizar esse sonho”, conta.

“Estou muito feliz por participar do Baile, tão importante para a nossa cidade, o estado, o país.”

Retorno do maestro Forró

O colega Forró está pela segunda vez na montagem após a participação de 2023, que está disponível no canal do “Baile do Menino Deus” no YouTube. Repete, em 2024, performance na cena dos Santos Reis vista em 2023 - dividida com mais de 60 artistas, entre atores, músicos, cantores e bailarinos - e ganha novos espaços no espetáculo.

A inclusão dos dois músicos na ópera popular nordestina sobre a passagem bíblica renova a tradição do Baile de enredar artistas de vertentes culturais distintas para aguçar o caráter representativo da diversidade brasileira presente na montagem.

A miscelânea já contemplou Elba Ramalho, Chico César, Tizumba, entre outros nomes que se destacam na música nacional.

A edição de 2024 também conta com Lia de Itamaracá, rainha da ciranda, e José Sanfoneiro, com recitação de Manuel Bandeira, sob interpretação do músico paraibano Lucas Dan.

Baile do Menino Deus

O “Baile do Menino Deus” foi criado por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antônio Madureira, como resposta aos estrangeirismos dominantes na festa comemorativa do nascimento de Jesus.

Em vez de renas, trenós, neve, papai Noel e outros elementos associados a um Natal idealizado de regiões frias, a montagem utiliza reisados, folguedos, caboclinho, brincantes, maracatu, figuras típicas do folclore e do imaginário nacional para propor uma celebração tropical, adaptada à realidade e com potencial de projetar a brasilidade.