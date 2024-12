Horóscopo 12.12: atenção redobrada para as atividades do dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quinta-feira (12), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você começa o dia com oportunidades de melhorar as finanças, desde que mantenha o foco no que realmente importa. Agindo nos bastidores, terá mais chances de sucesso. Preste atenção em seu sexto sentido para afastar as pessoas invejosas. Valorize pontos em comum no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 33, 60



TOURO -Vênus e Marte animam o seu lado ambicioso, Touro, e você não vai poupar esforços para dar aquele up na vida profissional. A Lua segue em seu signo e reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos, então priorize seus interesses e corra atrás do que deseja conquistar. Tudo ok no amor. Cor: CINZA Palpites: 11, 27, 09



GÊMEOS - Vênus e Marte favorecem assuntos ligados a transporte, viagem, ou contato com pessoas de fora, especialmente no trabalho. Com a Lua infernizando o seu signo hoje, manter seus planos em segredo para afastar interferências. Melhore a comunicação no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 59, 15



CÂNCER - O dia começa com algumas chances interessantes envolvendo mudanças e oportunidades de fechar um negócio lucrativo. O céu envia boas energias para quem tem planos de viajar ou pensa em retomar os estudos. As amizades estão em destaque também. Dê valor à sintonia no amor. Cor: PRETO Palpites: 20, 27, 29



LEÃO - Os relacionamentos ganham destaque, mas ainda pode surgir um ou outro atrito se você deixar a diplomacia de lado, Leão. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas lembre que nada vem de graça! No amor, relaxe e deixe o excesso de exigências de lado. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 43, 16, 38



VIRGEM - As tarefas de rotina pedem atenção redobrada, mas evite se sobrecarregar e cuide do seu corpo também. Pode surgir a chance de fazer uma viagem, e você terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe. O amor conta com altas doses de bom humor e descontração. Cor: LILÁS Palpites: 32, 41, 08



LIBRA - A sorte pode sorrir para o seu lado, seja na hora de contatar os amigos ou batalhar pelos seus maiores sonhos! No trabalho, podem surgir mudanças inesperadas e surpresas, mas tudo indica que elas serão positivas. Não deixe a rotina incomodar no amor. Cor: ROSA Palpites: 04, 23, 40



ESCORPIÃO - Assuntos de casa ou envolvendo a família podem ocupar sua atenção, mas não deixe que isso te distraia das tarefas que precisam ser feitas. No trabalho, o caminho para o sucesso passa por se unir às pessoas que têm os mesmos ideais que você. Seu charme se destaca no amor. Cor: AMARELO Palpites: 39, 57, 55



SAGITÁRIO - Sua habilidade para se expressar fica mais evidente e pode até planejar uma viagem ou entrar em contato com alguém querido que está longe. As estrelas avisam que você pode ganhar uma grana a mais, embora tenha que ralar em dobro. No amor, mantenha o alto–astral. Cor: LILÁS Palpites: 22, 59, 32



CAPRICÓRNIO - Tudo o que envolve dinheiro, herança ou negócios tem mais chance de dar certo pela manhã, especialmente se você focar e fizer a sua parte. Aposte no seu charme para convencer as pessoas e conseguir o que deseja. Há sinal de altos papos e um clima mais leve no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 39, 46



AQUÁRIO - Um ou outro atrito com pessoas próximas pode agitar os relacionamentos, mas não há motivo para se preocupar. As estrelas avisam que assuntos domésticos contam com boas energias. Em compensação, vale a pena focar a atenção em tarefas no serviço. Cuidado com o ciúme no amor. Cor: DOURADO Palpites: 46, 55, 48



PEIXES - A sua sensibilidade fica ainda mais forte, então ouça seus instintos tanto no trabalho quanto na hora de cuidar da sua saúde. As estrelas avisam que você deve se comunicar muito bem, e é hora de mostrar suas ideias e aprender coisas novas. Declaração de amor pode aquecer seu coração. Cor: AMARELO Palpites: 16, 43, 09

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />