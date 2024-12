Festival traz atração internacional e muita música eletrônica à área externa do Cecon no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Unite tem uma line up composta por diversos DJ, fechando a agenda das programações do ano nesta sexta-feirta (13), no centro de convenções

O festival Unite acontecerá nesta sexta-feira (13), na área externa recém-entregue ao Centro de Convenções de Pernambuco, celebrando a Música eletrônica.

O novo espaço é um ambiente com gramado que remetem as caracteristicas da maioria do dos festivais de e-music. Os shows iniciam às 20h e vão até o dia seguinte.

“Uma das maiores conquistas desta edição da Unite foi a escolha do local. É praticamente um oásis no meio da cidade de pedra, esta área recém-entregue ao Centro de Convenções e antes pertencente ao Mirabilância.

Vamos conseguir fazer uma festa de música eletrônica em um espaço com gramado e área verde”, celebra Romero Bivar, organizador do evento.



Artistas

“Na montagem do line up tínhamos a data: 13 de dezembro e, a partir daí, fomos selecionando uma diversidade de estilos para o festival acontecer com várias vertentes diferentes da música eletrônica, miscigenação com presença de DJ’s de todos os gêneros e buscar a presença de todos os estilos”, pontua Romero Bivar.



O line up de artistas tem a participação do Adam Sellouk que, DJ internacional que vem ao Brasil exclusivamente para tocar no icônico D-EDGE é um club de música eletrônica reconhecido mundialmente; Ruback, projeto de techno melódico; Os irmãos Marcos e Lucas Ruback também são conhecidos como a dupla Dubdogz quando tocam outro segmento eletrônico; e ainda, Bruno Be; Liu; Curol; Jp Castro e Blazy fecham.

A Unite é referência no Estado e seu mais recente marco foi ter lotado a enorme pista do Classic Hall este ano. Agora o formato festival open air fecha a agenda 2024.

Line Up na ordem de apresentação

Rodrigo Illino;

FMENEZS;

JP CASTRO;

CUROL;

BRUNO BE;

RUBACK;

ADAM SELLOUK;

LIU;

BLAZY;

Tuka x Yami.

