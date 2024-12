Horóscopo, 14/12: Seu jeito mais pé no chão e realista fica evidente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Você começa o final de semana com a corda toda! O desejo de sair por aí, curtir os amigos e pessoas mais próximas e viajar tem tudo para animar o sabadão. Depois do almoço, porém, vale ligar o alerta com gente fofoqueira para evitar problemas. Você e o seu amor podem se divertir à noite! Cor: GOIABA Palpites: 28, 37, 19

TOURO

As estrelas enviam excelentes energias para a sua vida financeira e você tem tudo para conseguir uma grana extra neste sabadão. Mas nem tudo é perfeito e projetos arriscados correm o risco de virar prejuízo à tarde. No amor, cuidado com a possessividade. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 24, 06

GÊMEOS

Gêmeos, você estará mais confiante. Aproveite para usar isso a seu favor, já que fica mais fácil tomar decisões importantes. E vai sobrar disposição para cuidar do que te interessa, seja na vida profissional ou pessoal. Seu jeito confiante e comunicativo terá papel importante no amor. Cor: MARROM Palpites: 33, 42, 53

CÂNCER

Você começa o final de semana com desejo de relaxar e descansar mais. É que a Lua segue em seu inferno astral, então vá com calma para não se sobrecarregar. Sua intuição, por outro lado, ajuda a resolver qualquer imprevisto. No amor, deixe que as coisas se desenrolem naturalmente. Cor: PRETO Palpites: 32, 59, 05

LEÃO

O final de semana começa pra lá de animado, e você tem tudo para se divertir com a galera ou fazer uma viagem. As amizades passam por alguns momentos de tensão à tarde, mas nada que você não consiga dar conta. Diversão garantida no amor. Cor: BRANCO Palpites: 47, 29, 09

VIRGEM

A Lua promete estimular sua ambição. Botar as mãos na massa será importante para conseguir o que deseja. Mas nem tudo é perfeito e algumas críticas ou cobranças podem azedar seus relacionamentos. O amor passa por uma fase mais estável, mas diminua nas implicâncias. Cor: AZUL Palpites: 52, 25, 43

LIBRA

O final de semana começa pra lá de animado, Libra. Pode até pintar planos para uma viagem de última hora! À tarde, excessos, falta de foco ou distração pode virar um problema se você não tiver cautela. Mas o astral logo melhora e o desejo por aventuras agita o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 12, 30, 39

ESCORPIÃO

O sábado será ideal para quem anda buscando uma mudança mais profunda em casa ou nas relações familiares, Escorpião. As estrelas enviam uma energia de renovação intensa e profunda para o final de semana. A atração física vai dar as cartas no amor! Cor: CINZA Palpites: 15, 17, 33

SAGITÁRIO

As relações contam com as melhores vibes! Mas à tarde, talvez seja preciso encarar uma torta de climão com os familiares. Reserve tempo para se divertir e curtir a companhia das pessoas que ama à noite. O amor ganha proteção, mas também passa por altos e baixos se não controlar o ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 43, 11, 52

CAPRICÓRNIO

Talvez precise fazer um esforço extra para deixar as tarefas em ordem antes de aproveitar um descanso bem merecido. A boa notícia é que o seu esforço tem tudo para virar dindim no bolso! Mas cuidados com a saúde também são destaque. Não deixe a rotina atrapalhar o amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 38, 47

AQUÁRIO

Você vai contar com muita sorte neste sábado, Aquário! Há chance de se dar bem em sorteio, rifa, aposta... Faça uma fezinha! E se o final de semana promete muita animação, a dica é usar parte dessa energia para cuidar das suas obrigações logo cedo. No amor, o ciúme pode incomodar. Cor: PRATA Palpites: 47, 09, 45

PEIXES

Seu jeito mais pé no chão e realista fica evidente pela manhã, sinal de que não terá dificuldade para manter o foco no que precisa ser feito. Aproveite para botar tudo em ordem em casa antes de curtir o fim de semana, Peixes. No amor cuidado pra não exagerar no ciúme. Cor: LILÁS Palpites: 49, 22, 32