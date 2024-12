História do Convento de São Francisco de Assis, em Olinda, é revelada em livro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Publicação de José Luiz Mota Menezes faz análise da representação da presença franciscana no Estado através das pinturas no interior de capela

Situado no Sítio Histórico de Olinda, ladeado por casarios, encontra-se o Conjunto Arquitetônico do Convento de São Francisco de Assis, e nele, a Capela de São Roque, destaque de mais uma publicação póstuma do pesquisador e autor José Luiz Mota Menezes.

O livro "A Venerável Ordem Terceira de São Francisco em Olinda" traz um recorte bem específico da Veneravel Ordem Terceira, que se instala no conjunto arquitetônico em 1711.

Leia Também Conheça um raro acervo de arte barroca do Recife catalogado em livro póstumo de José Luiz Mota Menezes

A sua capela, dedicada a São Roque, se configura como uma solução arquitetônica específica dos conventos franciscanos do Nordeste brasileiro. Assim, o livro torna-se uma análise da representação da presença franciscana no Estado através das pinturas existentes no interior da Capela, que remetem ao final do século 18.

A obra será lançada na próxima terça (17), às 15h, no Convento Franciscano, situado à rua de São Francisco, nº 280, no Carmo. Foram produzidos mil exemplares da obra, acompanhado de um livro em formato PDF acessível, disponibilizado através de QR Code que pode ser facilmente acessado por smartphones.

Arquitetura

Capela de São Roque, situada no Conjunto Arquitetônico do Convento de São Francisco de Assis, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

A Capela de São Roque é ricamente ornamentada e possui forro em madeira com detalhe em artesoado – guarnecido com artesãos. Além do uso religioso, o lugar é também utilizado com fins turísticos, festivos e profissionais.

O conglomerado arquitetônico foi construído e dividido em três blocos, sendo a última área correspondente à Ordem Terceira, situada a norte do conjunto, em que apenas é permitido o livre acesso à nave e capela mor de São Roque.

O arco de transição da capela para a nave da Igreja de Nossa Senhora das Neves foi trabalhado com rica talha e a sacristia com pinturas que remetem a fins do século XVIII. Sabe-se que as pinturas ocupam grande importância nos interiores das igrejas no Brasil. Elas eram muitas vezes trazidas por artistas ou através das ordens religiosas ou demais interessados.

Projeto

Capela de São Roque, situada no Conjunto Arquitetônico do Convento de São Francisco de Assis, em Olinda - JOSIVAN RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

O livro integra uma série de publicações sobre edificações religiosas, de reconhecido valor cultural, a exemplo dos livros: "Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares do Recife", e "A Quinta Noite: as pinturas sobre Santa Teresa de Jesus, na Ordem Terceira do Carmo – Recife", lançados recentemente.

O livro tem o intuito de ser um instrumento de divulgação e valorização de bem cultural tombado com registro no Livro de Belas Artes v. 1, sob o n.º 189, em 22 de julho de 1938.

"Trata-se do acervo artístico de um dos conjuntos arquitetônicos religiosos mais belos de Pernambuco. Publicações como essa trazem grandes benefícios no tocante à preservação do Patrimônio do Estado, oferecendo à sociedade um instrumento de difusão, preservação e salvaguarda da memória de nossos bens culturais, agregando conhecimento e informações aos amantes da história, arquitetura e da cultura do nosso povo", diz Clarisse Fraga, responsável pela produtora Bureau de Cultura, que aprovou o livro no Funcultura.

Evento

O evento de lançamento é aberto ao público em geral e contará com a participação do vice-ministro da Ordem Terceira, Rosildo Pires; do historiador e formador da Ordem, George Cabral; da arquiteta Luciana Menezes, primogênita do autor; de Clarisse Fraga, produtora executiva responsável pelo projeto de organização do livro; e do fotógrafo Josivan Rodrigues, responsável pelo ensaio fotográfico que serve como guia para os textos do livro.

Na ocasião, haverá uma breve apresentação da obra para o público presente com o auxílio de uma intérprete de Libras oportunizando assim, o acesso para as pessoas com deficiência auditiva. O evento também será uma oportunidade para quem deseja conhecer e visitar o Convento.

SERVIÇO

Lançamento do livro "A venerável Ordem Terceira de São Francisco de Olinda", de José da Mota Menezes (in memorian)

Onde: Igreja do Convento de Sao Francisco de Assis, no Sítio Histórico de Olinda.

Quando: 17/12 (terça-feira), a partir 15h

Quanto: distribuição gratuita para escolas públicas e exemplas vendidos ao público por R$ 40 no www.bureaudecultura.com.br/livros.