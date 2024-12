Horóscopo 16.12: Pode se preparar para algumas surpresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (16), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia começa tranquilo, e as estrelas avisam que os assuntos domésticos podem ocupar a maior parte da sua atenção. No trabalho, você vai lidar melhor com tarefas rotineiras ou que exigem praticidade, mas não exija tudo do seu jeito. Cuidados extras no amor ajudam a driblar o ciúme. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 18, 27, 47



TOURO -Sua habilidade para se expressar está em alta, assim como a sua habilidade para se entender com os outros. Mas depois do almoço, vale redobrar o cuidado para não se distrair, já que conversas com os amigos estão em alta. No amor, romantismo e cumplicidade com o par seguem em alta. Cor: PRETO Palpites: 51, 33, 24



GÊMEOS - As estrelas avisam que você tem tudo para brilhar nas finanças. Bora lá começar a semana com o pé direito! Mas também pode aproveitar essa vibe positiva para correr atrás de uma promoção ou dar aquela turbinada na carreira. Ótimas vibes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 40, 41, 22



CÂNCER - Você esbanja energia, então foque no trabalho ou em projetos que estavam precisando de um empurrão para virarem realidade. O astral segue pra lá de favorável para as relações, e pode ser divertido botar o papo em dia com pessoas queridas. O amor fica mais descontraído. Cor: VERMELHO Palpites: 52, 09, 27



LEÃO - Seu pique pode não ser dos mais animados, mas ouça seu sexto sentido para descobrir se vale manter seus planos ou se é melhor fazer ajustes. Sua intuição faz hora, e pode ser uma boa reservar um tempinho para rever algumas atitudes. O amor fica mais rotineiro, mas talvez isso não seja algo ruim. Cor: AZUL Palpites: 18, 03, 12



VIRGEM - Você começa a semana com grandes sonhos e esperanças, bebê, mas precisa colocar as mãos na massa se quiser transformá-los em realidade. Ainda bem que as coisas melhoram, e os relacionamentos ganham destaque! Pode esperar momentos de muita sintonia e romantismo no amor. Cor: BRANCO Palpites: 59, 33, 15



LIBRA - As estrelas avisam que você terá mais facilidade para se concentrar. Priorize as tarefas mais importantes e corra atrás de tudo o que precisa! À tarde, seu lado ambicioso segue em destaque e você pode se destacar no trabalho! Boas vibes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 14, 41, 35



ESCORPIÃO - Seu lado mais descontraído e otimista dá as cartas, Escorpião, e você começa a semana com pique de sobra. Trabalho em equipe corre melhor hoje, então aproveite para resolver tudo o que depende da colaboração de outras pessoas. O clima fica mais leve e gostoso no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 57, 01, 28



SAGITÁRIO - A semana começa pra lá de agitada! Pode se preparar para algumas surpresas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Se prestar atenção aos avisos do seu sexto sentido, pode identificar oportunidades excelentes de melhorar a vida profissional. Aposte na sensualidade no amor. Cor: CREME Palpites: 51, 14, 08



CAPRICÓRNIO - A semana começa animada e, se depender dos astros, os relacionamentos contam com ótimas vibes nesta segundona! E depois do almoço, o astral fica ainda melhor e a sua habilidade para se comunicar entra no modo turbo. Momentos animados e com altas doses de diversão no amor. Cor: VERDE Palpites: 60, 33, 24



AQUÁRIO - Você começa o dia com muita garra para encarar qualquer desafio que surgir pela frente! Mas será preciso muito foco pra dar conta do recado. A melhor notícia é que as finanças recebem energias pra lá de positivas à tarde e você pode encher o bolso! No amor, drible a rotina. Cor: AMARELO Palpites: 48, 57, 46



PEIXES - A Lua segue linda e leve em seu paraíso astral, e a semana começa às mil maravilhas, Peixes. Use e abuse da criatividade e da facilidade para se entender com colegas, clientes e pessoas mais novas. As relações também contam com as melhores vibes. Altas doses de carinho no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 34, 47, 61