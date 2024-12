Horóscopo, 17/12: Você terá boas perspectivas de encher o bolso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a Lua de mudança para Leão à noite, seu lado comunicativo vai dar as caras com força total, Gêmeos! Confira o que diz seu signo

ÁRIES

Você vai encontrar segurança na companhia da família! E vale iniciar uma reforma, terminar tarefas de casa ou comprar algo para o lar. Tarefas de rotina devem se desenrolar com mais facilidade no trabalho. Além disso, seu charme estará a mil por hora! Vibes de sucesso no amor. Cor: BRANCO Palpites: 61, 16, 07

TOURO

Sua mente fica a mil por hora e você pode ter muitas ideias interessantes. Compartilhar isso com os colegas pode ser o início de um projeto interessante! As amizades também recebem boas energias e pode sobrar pique para se divertir com a galera hoje. O amor promete bons momentos. Cor: ROSA Palpites: 25, 52, 38

GÊMEOS

Se depender das estrelas, você terá boas perspectivas de encher o bolso, nem que seja preciso ralar dobrado ou assumir um trabalho extra. E com a Lua de mudança para Leão à noite, seu lado comunicativo vai dar as caras com força total, Gêmeos! Você sai ganhando no amor. Cor:AMARELO Palpites: 39, 18, 03

CÂNCER

O dia conta com um astral mais descontraído, e você pode fazer contatos importantes ou influenciar os outros com suas ideias. A Lua entra em Leão à noite, e promete melhorar as finanças, sinal de que fica mais fácil organizar as contas em casa. No amor, controle a possessividade. Cor: AZUL Palpites: 61, 16, 34

LEÃO

A terça começa um pouco devagar, mas se ouvir sua intuição, conseguirá dar conta de qualquer coisa que aparecer pela frente! E à noite, a Lua se muda para o seu signo e renova seu ânimo. Seu jeito original e encantador vai derreter corações no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 51, 31

VIRGEM

As amizades contam com good vibes nesta terça, e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar! Bom momento para pensar fora da caixa e apresentar ideias mais ousadas, já que terá facilidade para contagiar os outros com seu jeito mais otimista. Tudo tranquilo no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 36, 57

LIBRA

Você começa o dia com foco de raio laser no trabalho, Libra, e pode usar sua intuição para abrir caminho e subir na hierarquia. Definir algumas metas a longo prazo fica mais fácil, e à noite, com a Lua em Leão, é o seu lado sonhador e altruísta que se destaca. Os amigos podem ajudar no amor! Cor: PRETO Palpites: 11, 09, 18

ESCORPIÃO

Fica mais fácil fazer contatos e lidar com negócios pela internet, especialmente se essas atividades envolverem outras pessoas. Quem está de férias conta com as melhores energias para cair na estrada, visitar amigos e sair da rotina. Planeje seus próximos passos no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 59, 50, 32

SAGITÁRIO

O dia promete ser agitado, e você pode aproveitar para fazer algumas correções ou ajustes nos seus planos de trabalho. A tarde será perfeita para quem pensa em fazer mudanças em casa ou até iniciar uma reforma. Há sinal de momentos divertidos, com muita paixão, no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 60, 22

CAPRICÓRNIO

Cooperação e união serão importantes para se destacar e atingir suas metas, principalmente no trabalho. À noite, a Lua entra em Leão e avisa que mudanças estão a caminho, inclusive para o seu bolso. E a paixão promete tacar fogo nos momentos íntimos no amor! Cor: SALMÃO Palpites: 16, 36, 43

AQUÁRIO

Sua capacidade de lidar com as tarefas rotineiras ou mais chatinhas tem tudo para crescer nesta terça, Aquário. À tarde, deixe a enrolação de lado e mergulhe no trabalho de verdade, porque as energias serão pra lá de favoráveis para você encher o bolso. O amor fica protegido pelas estrelas. Cor: VIOLETA Palpites: 26, 33, 06

PEIXES

Criatividade, carisma, diplomacia e um pouco de sorte prometem abrir novas portas para você, inclusive no trabalho! Mas a Lua brilha em Leão à noite e pede um cuidado maior com a saúde: vale praticar exercícios físicos. O amor fica meio morno. Cor: ROXO Palpites: 30, 12, 57