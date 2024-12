'Ainda Estou Aqui' é pré-selecionado para Oscar de Melhor Filme Internacional; confira a lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, entrou na lista de 15 obras pré-selecionados na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2025. A relação foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas Americana nesta terça-feira (17).

Com isso, o filme estrelado por Fernanda Torres permanece na corrida pela indicação ao lado de obras de países como França, Canadá, Irlanda, Tailândia, Senegal, Letônia e Palestina.

Os filmes agora intensificam suas campanhas para ficar entre os cinco indicados de fato. O anúncio ocorrerá em 17 de janeiro. A cerimônia será realizada em Los Angeles (CA), em 2 de março.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família, "Ainda Estou Aqui" se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro no período pós-pandemia, com mais de 2 milhões de espectadores.

Histórico

A última indicação do Brasil a Melhor Filme Internacional foi em 1999, com "Central do Brasil", também dirigido por Salles. Fernanda Montenegro concorreu como Melhor Atriz.

Já a última vez que o País esteve na seleção preliminar foi em 2008, com o longa "O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias", lançado em 2006.

Concorrência

Diversos veículos especializados de Hollywood têm apontando para a possibilidade de indicação de "Ainda Estou Aqui" para Melhor Filme Internacional, como Variety, Next Best Picture e Awards Watch.

Cena recria fotografia da família Paiva para revista em 'Ainda Estou Aqui' - DARA ONAWALE/DIVULGAÇÃO Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa do desaparecido Rubens Paiva, em 'Ainda Estou Aqui' - DARA ONAWALE/DIVULGAÇÃO

Um forte concorrente ao longa brasileiro é "Emilia Pérez", de Jacques Audiard (França), um musical de comédia criminal.

Termômetro

"Ainda Estou Aqui" tem sido indicado em importantes premiações da temporada, como Globo de Ouro em Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme Dramático para Fernanda Torres, além do Critics Choice Awards, para Fernanda Torres.

Selecionado para mais de 50 festivais internacionais e nacionais, o longa também foi premiado no 81ª Festival de Veneza (Melhor Roteiro); foi escolhido o Melhor Filme pelo público no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá e no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos.

Confira a lista de pré-selecionados à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025:

'Une langue universelle' - Canadá

'Ondas' - Tchéquia

'A garota da agulha' - Dinamarca

'Emilia Pérez' - França

'A semente do fruto sagrado' - Alemanha

'Snerting' - Islândia

'Kneecap - Música de liberdade' - Irlanda

'Vermiglio' - Itália

'Straume' - Letônia

'Armand' - Noruega

'From Ground Zero' - Palestina

'Dahomey' - Senegal

'Como ganhar milhões antes avó morra' - Tailândia

'Santosh' - Inglaterra