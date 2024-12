Filme sobre Luiz Gonzaga é o grande vencedor do 15º Festival de Cinema de Triunfo; confira lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Légua Tirana", de Diogo Fontes Ek’derô e Marcos Carvalho Xôlaka, percorre a jornada de aprendizados do Rei do Baião em Exú, no Sertão

O longa-metragem pernambucano "Légua Tirana", de Diogo Fontes Ek’derô e Marcos Carvalho Xôlaka, foi escolhido como Melhor Filme pelos júris oficial e popular da 15ª edição do Festival de Cinema de Triunfo, realizada na última semana no histórico Theatro Cinema Guarany.

O filme foi gravado na terra natal do Rei do Baião, Exú, no Sertão, e percorre a jornada de aprendizados do artista para construir uma revolução na música brasileira.

"Légua Tirana" ainda levou os prêmios de Melhor Roteiro, Direção de Arte, Trilha Sonora e Ator, dado para Kayro Oliveira.

O festival ocorreu de 9 a 14 de dezembro, com programação que contemplou ficção, documentário, cinema experimental e videodança, além da novidade Amostra Praça PE, com exibições e shows com o Som na Rural na Praça do Avião.

Júri Especial

Já o júri especial da Federação Pernambucana de Cineclubes escolheu "Samuel Foi Trabalhar", de Janderson Felipe e Lucas Litrento, como Melhor Filme, com menção honrosa para "Damião", de Hórus. Já o júri da ABD/Apeci concedeu seu prêmio para Yadedwa Seetô.

Curtas

Vencedores do 15º Festival de Cinema de Triunfo, no Sertão de Pernambuco - SECULT-PE/FUNDARPE

Já entre os curtas, "Samuel Foi Trabalhar" também venceu na categoria nacional. O melhor curta infanto-juvenil ficou com o pernambucano "Yadedwa Seetô", do Coletivo Cinema no Interior.

Já "Carniceiros", de Geisla Fernandes e Wllysys Wolfgang, ficou com prêmio de melhor pernambucano da competição.

"Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada", de Bruno Marques, foi o escolhido da categoria dos Sertões. "Bufála", dirigido por Tothi Santos, se consagrou como melhor filme experimental.

Zona Rural

Troféus Calunga, entregue aos vencedores do 15º Festival de Cinema de Triunfo - SECULT-PE/FUNDARPE

Nesta edição, o Sesc Triunfo realizou uma série de produções de curtas gravados na cidade. Os alunos da oficina "Outros Sertões e o Minuto" também contemplou a Zona Rural.

"Eu acredito que um festival não pode ser só mostras e exibições no cinema sem um olhar para a formação de plateia. Vivemos cinco dias de oficina com pessoas que nunca tiveram contato com o fazer cinematógrafo, também discutindo as representações do Sertão no audiovisual nacional", diz Mila Nascimento, ministrante da oficina "Outros Sertões e o Minuto".

A coordenadora-geral do festival, Maria Samara, ressalta que a edição foi construída pensando na importância da ocupação dos espaços pelo interior. "Participamos de escutas com os triunfenses, que trouxeram seus desejos. Eu acho que esse diálogo foi o que motivou a gente a estar nesse ano trazendo esse aspecto interior do festival."

Confira a lista completa dos vencedores do 15º Festival de Cinema de Triunfo:

Júri Oficial



Longa-metragem nacional: LÉGUA TIRANA, dirigido Diogo Fontes Ek'derô e Marcos Carvalho Xôlaka

Troféu Caretas (Longas)



Melhor Direção: Victória Álvares e Quentin Delaroche pelo filme TIJOLO POR TIJOLO

Melhor Fotografia: Julia Zakia pelo filme CITROTOXIC

Melhor Montagem: Quentin Delaroche pelo filme TIJOLO POR TIJOLO

Melhor Roteiro: Tairone Feitosa, Diogo Fontes e Edineia Campos pelo filme LÉGUA TIRANA

Melhor Produção: CARLA FRANCINE, pelo filme Sekhdese

Melhor Direção de Arte: Ana Carolina Borges e Michel Duarte, pelo filme LÉGUA TIRANA

Melhor Trilha Sonora: Wagner Miranda com Participação Especial de Hermeto Pascoal e Naná Vasconcelos, pelo filme LÉGUA TIRANA

Melhor Som: Quentin Delaroche e Victória Álvares, pelo filme TIJOLO POR TIJOLO

Melhor Ator: KAYRO OLIVEIRA , pelo filme LÉGUA TIRANA

Melhor Atriz: Bianca Joy Porte, pelo filme CITROTOXIC

Troféu Fernando Spencer para o/a Melhor Personagem na categoria de longa-metragem: Cristiane Martins de Souza Ventura, do filme TIJOLO POR TIJOLO

Menção honrosa para: CERVEJAS NO ESCURO, dirigido por Tiago A. Neves

Curta ou Média-Metragem Nacional: SAMUEL FOI TRABALHAR, dirigido por Janderson Felipe e Lucas Litrento.

Curta ou Média-Metragem Infanto-juvenil: YADEDWA SEETÔ, dirigido pelo Coletivo Cinema no Interior - Comunidade Indígena Angico Pankararu

Curta ou Média-Metragem Pernambucano: CARNICEIROS, dirigido por Geisla Fernandes e Wllyssys Wolfgang

Curta ou Média-Metragem dos Sertões: MESTRE ORLANDO DO COURO: ANCESTRALIDADE VIVA NA PELE TALHADA, dirigido por Bruno Marques

Filme Experimental: BÚFALA, dirigido por Tothi Santos

Troféu Fernando Spencer - Melhor Personagem de Curta-Metragem: SOCORRO & MAZÉ, por João Marcello

Vencedores do Troféu Caretas (curtas)

Melhor Direção: BRUNA TAVARES, pelo filme CAROL

Melhor Fotografia: ROBERTO IURI, pelo filme SAMUEL FOI TRABALHAR

Melhor Montagem: JANDERSON FELIPE E LUCAS LITRENTO pelo filme SAMUEL FOI TRABALHAR

Melhor Roteiro: LEO TABOSA pelo filme DINHO

Melhor Produção: FERNANDO MUVUCA pelo filme CARNICEIROS

Melhor Direção de Arte: CAROL TANAJURA pelo filme CARNICEIROS

Júri Popular

Longa Nacional: LÉGUA TIRANA, Diogo Fontes Ek'derô e Marcos Carvalho Xôlaka

Curta ou Média-Metragem Nacional: MANSOS, dirigido por Juliana Segóvia.

Curta ou Média Metragem Infanto-juvenil: YADEDWA SEETÔ, dirigido pelo Coletivo Cinema no Interior - Comunidade Indígena Angico Pankararu

Curta ou Média Metragem Pernambucano: UMA IRMÃ MAIS VELHA, dirigido por Drica Mendes

Curta ou Média Metragem dos Sertões: LILITH, dirigido por Nayane Nayse

Filme Experimental: SUSTENTA A PISADA, dirigido por Jéssika Betânia