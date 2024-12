Miss Continente Brasil Plus Size está com inscrições abertas para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Miss Continente Brasil Plus Size, evento celebra a diversidade e beleza sem padrões com candidatas de todo o País, está com inscrições abertas para a temporada de 2025.

As inscrições ocorrem até março de 2025 por telefone com a diretora nacional e coordenadora regional Camila Albuquerque (81-999770391). Para quem é da Região Sul, o contato ocorre através de Daiana Rosa (47-98422-8031).

A edição mais recente do concurso ocorreu entre os dias 27 e 30 de novembro, no Hotel Beach Class By Hom, no Recife.

"Esse concurso é um símbolo de empoderamento e inclusão. Ele mostra que a beleza está presente em todas as formas, e que cada mulher pode, e deve, sentir-se confiante e valorizada como é", Camila Albuquerque, destaca a CEO da CAP, empresa que realiza o concurso.

Confinamento

Durante os dias de confinamento do Miss Continente Brasil Plus Size 2024, as misses participaram de uma programação intensa e significativa; com diversas provas que juntas somavam à caminhada até a grande final.

A Prova de Elegância evidenciou a graça e postura de cada uma, enquanto a Prova Cultural permitiu que as candidatas destacassem as riquezas culturais de seus estados.

"Ganhar a prova de cultura foi um marco na minha história e trajetória. Independentemente de eu conquistar o título de Miss Continente Brasil Plus Size 2024, trazer à tona a história de uma mulher negra que teve tanta relevância para o meu estado e para o país como um todo me enche de orgulho", diz Lucianna Alves, Miss Paraná e vencedora da prova de cultura e da edição 2024 do concurso.

"Isso me motiva a continuar lutando bravamente, como ela, em todos os aspectos da minha vida!".

Na Prova Influencer, com foco na solidariedade, as participantes arrecadaram fundos para o Lar Maná, instituição que presta assistência social a crianças em situação de vulnerabilidade social, em Pernambuco.

